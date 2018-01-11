Мырзахметов: «Послание Президента играет важную роль в развитии Казахстана»

В своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Президент Нурсултан Назарбаев затронул самые насущные проблемы общества. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций заявил общественный деятель Шалатай Мырзахметов.

По его словам, необходимо совместными усилиями реализовать 10 направлений, озвученных в Послании. Общественный деятель призвал казахстанцев принять самое активное участие в поставленных в Послании Президента задачах и целях.

«В своем Послании Глава государства затронул насущные вопросы по 10 направлениям. Решая эти вопросы и следуя критериям, мы сможем оказаться в числе ведущих мировых стран. Во всех сферах Глава государства предлагает использовать современные технологии и цифровые системы. Это требования времени. Уделяя пристальное внимание этим задачам, мы сможем многое преодолеть», - сказал Ш.Мырзахметов.

Стоит отметить, одной из задач, поставленных Президентом Казахстана перед казахстанцами - поднять агропромышленный комплекс на новый технологический уровень. Это должно резко повысить производительность труда и экспорт переработанных продуктов в сельском хозяйстве. Участники пресс-конференции отметили, что Южно-Казахстанская область должна расширить использование передовых технологий в качестве сельскохозяйственного региона.

«В Послании народу Казахстана Президент поручил усилить работу по нескольким направлениям. В частности, в IT-индустрии, учебные заведения, которые готовят сельскохозяйственные специальности, должны модернизировать свою учебную программу и стать центром распространения передовых знаний и опыта в агропромышленном комплексе. К примеру, в рамках программы «Цифровой Казахстан» в ЮКГУ им.М.Ауэзова создан IT-центр, где реализуются несколько проектов», - сказал Канат Сейтжанулы.

Напомним, Президент Казахстана поручил комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции «Смарт Сити» и развития компетенций людей, переселяющихся в город. Современные технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего мегаполиса. В этом контексте участники брифинга отметили о реализации проекта «Шымкент-сити».