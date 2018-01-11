Аэропорт Астаны закрыт из-за погодных условий (доп.)

Аэропорт закрыт предварительно до 15:00 по времени Астаны.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет Гражданской Авиации.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане закрыт предварительно до 15:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что аэропорт закрыт предварительно до 13:00 по времени Астаны.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний.

Напомним, 11 января из-за метели в Астане отменены занятия для всех учеников школ, занимающихся с первой смены, а также для студентов 1 и 2 курсов колледжей. Дороги из Астаны закрыты в пяти направлениях. В пяти областях республики 11 января ожидается шторм.

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