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Казахстан разрешил предприятиям Кыргызстана ввозить свою продукцию

 

Казахстан разрешил 15 кыргызстанским предприятиям ввозить продукцию на территорию своей страны, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Предприятия по предложению государственной инспекции ветеринарии и фитосанитарии КР вошли в реестр ЕАЭС, ветеринарная служба Казахстана дала разрешение на ввоз продукции.

«Из 15 предприятий три — по переработке мяса, четыре — по переработке рыбы, семь — по производству меда и одно — по выпуску национальных напитков», — пишет агентство.

Раньше в реестр ЕАЭС входили 28 кыргызстанских предприятий.

 

11 января 2018, 09:22
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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