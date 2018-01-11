Казахстан разрешил предприятиям Кыргызстана ввозить свою продукцию

Казахстан разрешил 15 кыргызстанским предприятиям ввозить продукцию на территорию своей страны, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Предприятия по предложению государственной инспекции ветеринарии и фитосанитарии КР вошли в реестр ЕАЭС, ветеринарная служба Казахстана дала разрешение на ввоз продукции.

«Из 15 предприятий три — по переработке мяса, четыре — по переработке рыбы, семь — по производству меда и одно — по выпуску национальных напитков», — пишет агентство.

Раньше в реестр ЕАЭС входили 28 кыргызстанских предприятий.