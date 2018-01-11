Казахстан разрешил предприятиям Кыргызстана ввозить свою продукцию
Казахстан разрешил 15 кыргызстанским предприятиям ввозить продукцию на территорию своей страны, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Предприятия по предложению государственной инспекции ветеринарии и фитосанитарии КР вошли в реестр ЕАЭС, ветеринарная служба Казахстана дала разрешение на ввоз продукции.
«Из 15 предприятий три — по переработке мяса, четыре — по переработке рыбы, семь — по производству меда и одно — по выпуску национальных напитков», — пишет агентство.
Раньше в реестр ЕАЭС входили 28 кыргызстанских предприятий.
11 января 2018, 09:22
Источник, интернет-ресурс: Sputnik
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