Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не выполнил критерии отбора на ОИ-2018

В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален, которому 27 января исполнится 44 года, не сумел выполнить критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на предстоящие Олимпийские Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, пишет ТАСС.

В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018.

При этом критерии отбора уже выполнили пять норвежских биатлонистов - Йоханнес и Тарьей Бё, Эмиль Свендсен, Ларс Биркеланд и Хенрик Л'Абе Лунн. Шестой возможный участник норвежской сборной на Олимпиаде, Эрленд Овренг Бьонтегорд, не сумел выполнить критерии отбора, но по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.

До старта Олимпиады пройдет еще один этап - в итальянском Антхольце, однако в нем, по заверению тренерского штаба сборной Норвегии, примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Олимпийские игры.

Самый титулованный биатлонист мира Бьорндален, для которого Игры в Пхёнчхане могли стать седьмыми в карьере, теперь может попасть в олимпийскую команду только в случае травмы одного из вышеупомянутых спортсменов или по специальному решению тренеров команды, однако такой вариант пока не обсуждался. На счету норвежца 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира.