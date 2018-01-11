Скончался ветеран таможенной службы РК

Коллеги знали его как человека чести и слова.

10 января на 58 году жизни скоропостижно скончался ветеран и полковник таможенной службы, боевой офицер Абдрахманов Ерикжан Мырзамуханович, передает Zakon.kz.

Ерикжан Абдрахманов родился 5 марта 1960 года в Катон-Карагайском районе ВКО. Окончил Горьковскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР по специальности "Юрист".

В разные годы работал в органах внутренних дел (1981-1994). Начальник таможни «Майкапчагай», начальник отдела, заместитель начальника Таможенного управления по Алматинской области (1994-1999). Заместитель начальника Восточно-Казахстанского территориального управления Комитета по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2000). Заместитель начальника Таможенного управления по Восточно-Казахстанской области по кадровой и воспитательной работе (2000-2002). Начальник таможни «Коргас» (02.2002-08.2002). Начальник Таможенного управления (с 08.2002). Начальник Департамента таможенного контроля по Восточно-Казахстанской области Агентства таможенного контроля Республики Казахстан, Департамента таможенного контроля по Восточно-Казахстанской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (10.2003-06.11.2006). Начальник Департамента таможенного контроля по Акмолинской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики (11.2006-01.2008). Начальник таможни «Достык» (с 01.2008).

Боевой путь начинал в рядах Советской армии в Афганистане. Награждён орденом Красной Звезды СССР, многими боевыми и правительственными наградами Афганистана, награждён орденом «Айбын» второй степени. Его, как настоящего таможенника, лично знал ныне покойный Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Мишель Дане.

"Коллеги знали его как человека чести и слова. Он всегда говорил, что "все можно купить, кроме совести и чести". Следует отметить, что он был не только справедливым и успешным руководителем, но и верным другом, хорошим семьянином и любящим отцом. Друзья и коллеги глубоко скорбят и соболезнуют семье уважаемого офицера, мы всегда будем помнить его светлый образ", - говорится в сообщении таможенного блока ДГД по Алматы, ДТК по ВКО, таможни "Достык".