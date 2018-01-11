Назначен замглавы «Астана ЭКСПО-2017»

Аллен Чайжунусов назначен заместителем председателя правления АО «НК»АСТАНА ЭКСПО-2017», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Аллен Сержанович Чайжунусов в 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности юрист-международник, а также Казахскую финансово-экономическую академию по специальности «Экономист».

С 2002 по 2006 годы находился на дипломатической службе. В разные годы занимал должности заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области, заведующего секретариатом центрального аппарата Народно-Демократической партии «Нур Отан», управляющего директора ТОО «Самрук-Казына Контракт», заместителя председателя агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

С 2015 года работал директором департамента продвижения и туризма АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

6 ноября 2017 года назначен генеральным комиссаром секции Ка