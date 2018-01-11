В правила направления казахстанцев на лечение за рубеж за счет бюджета внесены изменения

Направление казахстанцев на лечение за рубеж осуществляется в соответствии с перечнем заболеваний.



Приказом министра здравоохранения РК от 5 декабря 2017 года внесены изменения в Правила направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Так, направление казахстанцев на лечение за рубеж осуществляется в соответствии с перечнем заболеваний согласно приложению и с перечнем отдельных категорий граждан согласно приложению 2 к Правилам.

В перечень таких заболеваний вошли:

- артериовенозные мальформации и опухоли, требующие радиохирургического метода лечения (гамма-нож) ввиду локализации в хирургически недоступных функционально значимых областях головного мозга;

- артериовенозные мальформации сосудов ствола головного мозга, спинного мозга и артериальные аневризмы для эндоваскулярного лечения;

- опухоли основания черепа для трансорального удаления;

- злокачественные новообразования глаза, требующие радиохирургического лечения (гамма-нож, радиоактивные аппликаторы);

- кератопротезирование.

- заболевания, требующие трансплантации тканей (части ткани) или органов (части органов), за исключением аутологичных и родственных трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток взрослых и детей, а также трансплантации роговицы;

- стенозы гортани;

- стенозы трахеи.

Для направления граждан РК на лечение за рубеж республиканская организация здравоохранения вносит на рассмотрение рабочему органу, следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность пациента;

- выписка из истории болезни пациента, представленная медицинской организацией, содержащая результаты проведенных исследований и консультаций согласно клиническим протоколам диагностики и лечения сроком давности не более 30 рабочих дней;

- заключение республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж за счет бюджетных средств согласно приложению 3.

Рабочий орган формирует перечень зарубежных медицинских организаций для направления на лечение и согласовывает его с комиссией.

Рабочий орган в течение одного рабочего дня со дня поступления заключения республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж вносит данные о пациенте в перечень пациентов, претендующих на лечение за рубеж, с введением их в информационную систему «лист ожидания» размещенную на сайте рабочего органа.

Для вынесения заключения о направлении граждан на лечение за рубеж, рабочий орган:

- рассматривает документы, указанные в пункте 4, представленные республиканской организацией здравоохранения в течение двух рабочих дней со дня их получения;

- со дня получения заключения республиканской организации здравоохранения запрашивает у профильных зарубежных медицинских организаций, внесенных в перечень рабочего органа, программу лечения пациента и калькуляцию расходов на ее оказание в течение 15 рабочих дней;

- привлекает врачей республиканской медицинской организации, рекомендовавшей лечение за рубежом, к отработке программы лечения пациентов в зарубежной клинике;

- в случае запроса специалистов зарубежных медицинских организаций дополнительной информации о состоянии пациента, в течение 5рабочих дней со дня поступления запроса проводит телемедицинские консультации с зарубежными медицинскими организациями с предоставлением необходимых результатов исследований, проведенных в медицинских организациях республики.

По результатам указанных выше мероприятий рабочий орган представляет комиссии в течение 25 со дня получения от республиканской организации здравоохранения заключение о направлении пациента на лечение за рубеж рекомендацию по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, перечень документов, указанных выше.

Согласно приказу, комиссия состоит из нечетного количества членов из числа представителей уполномоченного органа, врачей профильных специальностей, представителей неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность по оказанию помощи гражданам при различных заболеваниях.

Члены комиссии принимают участие в её деятельности без права замены.

Секретарь комиссии в срок не менее чем за 3 календарных дня до заседания комиссии направляет членам комиссии по электронной почте пакет документов о направлении пациента на лечение за рубеж за счет бюджетных средств.

Заседание комиссии считается правомочным при участии больше половины от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа участвующих в заседании комиссии.

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

Председатель комиссии назначает очередное заседание комиссии, в экстренных случаях созывает внеочередное заседание.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.