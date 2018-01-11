В Акмолинской области суд оштрафовал мужчину за оскорбление представителя власти

В связи с введением законопроекта по вопросам модернизации уголовного процесса в Сандыктауском районном суде Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Г. по статье 378 части 2 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей) в порядке приказного производства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как отмечается, дело рассмотрено единолично судьей без вызова участников процесса и проведения судебного заседания.

«По итогам рассмотрения дела в порядке приказного производства судьей вынесен обвинительный приговор, и осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей», - сообщили в суде.

Осужденный вправе обжаловать приговор, вынесенный в порядке приказного производства, в течении 7 дней. Приговор не вступил в законную силу.