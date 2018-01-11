Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Акмолинской области суд оштрафовал мужчину за оскорбление представителя власти

11 января 2018, 10:29

Дело рассмотрено единолично судьей без вызова участников процесса и проведения судебного заседания.

В связи с введением законопроекта по вопросам модернизации уголовного процесса в Сандыктауском районном суде Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Г. по статье 378 части 2 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей) в порядке приказного производства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как отмечается, дело рассмотрено единолично судьей без вызова участников процесса и проведения судебного заседания.

«По итогам рассмотрения дела в порядке приказного производства судьей вынесен обвинительный приговор, и осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей», - сообщили в суде.

Осужденный вправе обжаловать приговор, вынесенный в порядке приказного производства, в течении 7 дней. Приговор не вступил в законную силу.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...