В двух регионах Казахстана взлетели цены на сжиженный газ

Взлетевшие цены на сжиженный газ сегодня огорчили автовладельцев сразу в двух регионах. В Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ценники прибавили по 5 тенге. Впрочем, ответ на повышение у местных властей был готов уже давно. Они объясняют происходящее реакцией на рост оптовой цены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Алексей Хвостов уже несколько лет занимается грузоперевозками. Его услуги напрямую зависят от цен на топливо. Газ, признается водитель, однозначно выгоднее бензина. Но и на него цена начинает «кусаться». И это не может не огорчать.

Алексей Хвостов, водитель: «Что-то слишком часто стал газ дорожать. В нашей области добыча ведется, а цена выше, чем в остальных регионах. Я не знаю, куда власти смотрят, все-таки как-то должно ограничение какое-то быть, в конце концов».

В последний раз ценники на газозаправках в Уральске меняли буквально осенью. И вот новый скачок. Газ, стоивший накануне 68 тенге, подорожал до 73. Точно так же изменились ценники и на заправках в Петропавловске. Водители тут же взялись прогнозировать.

Алексей Митронин, водитель: «Если газ подорожал, то всё остальное подорожает дальше соответственно, продукты питания. Что нам делать? Нам ничего не делать, заправляться все равно приходится».

На прошлой неделе цена на автогаз поднялась уже в нескольких регионах страны: Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях. Но власти заявили, что этого стоило ожидать.

Сразу после Нового года чиновники из управления энергетики пояснили: в декабре вышел приказ министерства о повышении оптовой цены на сжиженный газ на 4 тысячи тенге за тонну. Поэтому и повышение розничной цены было лишь делом времени. А значит, о неожиданном повышении цен говорить не приходится.