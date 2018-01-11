Жилой массив в Астане отключен от электричества из-за бурана

Электричество пропало в жилом массиве "Восточнее Ильинки" из-за сильного ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата акима района "Есиль" города Астаны.

"Сегодня в 05:16 часов ПС "Ильинка" яч.4 аварийно отключился вакуумный выключатель к РП-80 яч. 8/РП-120 яч. Без электроснабжения находится жилой массив "Восточнее Ильинки". Оперативно-выездная бригада АО "Астана РЭК" выехала на место. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.", — говорится в сообщении.

По данным акимата, оперативно-выездная бригада АО "Астана РЭК" выехала на место.

Кроме того, сообщается о внеплановом отключении электричества на улицах Сауран, Достык, ПС "Заречная".

Фото с сайта ugpressa.ru

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