Жилой массив в Астане отключен от электричества из-за бурана
Без электроснабжения находится жилой массив "Восточнее Ильинки".
Электричество пропало в жилом массиве "Восточнее Ильинки" из-за сильного ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата акима района "Есиль" города Астаны.
"Сегодня в 05:16 часов ПС "Ильинка" яч.4 аварийно отключился вакуумный выключатель к РП-80 яч. 8/РП-120 яч. Без электроснабжения находится жилой массив "Восточнее Ильинки". Оперативно-выездная бригада АО "Астана РЭК" выехала на место. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.", — говорится в сообщении.
По данным акимата, оперативно-выездная бригада АО "Астана РЭК" выехала на место.
Кроме того, сообщается о внеплановом отключении электричества на улицах Сауран, Достык, ПС "Заречная".
Фото с сайта ugpressa.ru
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