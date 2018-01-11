Шаукенова: Новое Послание президента имеет воодушевляющий эффект

Глава государства акцентировал, что меры в области кибербезопасности должны быть отражены на уровне Стратегии национальной безопасности Казахстана.

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (KAZISS) Зарема Шаукенова прокомментировала Послание главы государства народу Казахстана, передает Zakon.kz.

Напомним, 10 января 2018 года обнародовано Послание президента к народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

По ее словам, это технократичное, смотрящее далеко вперед Послание главы государства. Безусловно, центральной линией нового Послания является тотальная цифровизация экономики, которая будет пронизывать практически все сферы общественного развития.

Особо обращает на себя внимание внедрение новых технологий и цифровизация в области индустрии. В частности, это пилотный проект по оцифровке казахстанских промышленных предприятий. Перечень институтов, участвующих в формировании в Казахстане инновационной эко-системы пополнился МФЦА и Международным технопарком IT-стартапов.

"Важно, что в Казахстане состоялся проект Назарбаев Университет, который сегодня выступает узловым центром передовых медицинских и инженерных разработок, а также важным хабом международного образовательного сотрудничества. Парк инновационных технологий - потенциально это ключевой центр для аккумуляции молодежных инициатив. На фоне того, как общество вступает в цифровую эпоху, усиливается значимость обеспечения вопросов кибербезопасности. Из опыта распространения вирусных программ «Wanna Cry», «BadRabbit» можно сказать, что от них никто не застрахован. При этом они приносят большие убытки компаниям и банкам. А выявляют их молодые специалисты в области информационной безопасности и криптографии. В этой связи, вопросы защиты информации и подготовки соответствующих специалистов становится ключевым", - говорит она.

Не случайно, поэтому в Послании глава государства акцентировал, что меры в области кибербезопасности должны быть отражены на уровне Стратегии национальной безопасности Казахстана. Цифровая экономика кардинально меняет управленческие системы и модели. Прежде всего, она заставляет задуматься над необходимостью расширения электронной продукции и технологий собственного производства.

"На сегодня мы продолжаем являться потребителем цифровых технологий и продуктов зарубежных стран, в их числе все знаменитые мессенджеры, почтовые сервера, браузеры, социальные сети, доставка контента. В тоже время Казахстане имеется своя солидная историческая база математических, инженерных исследований, информатики, вычислительной техники. Все это может и должно быть трансформировано в новое качество. Если посмотреть, то наша молодежь проявляет высший пилотаж изобретательности. Например, среди 100 новых лиц, победителей национального конкурса в рамках соответствующего проекта «Рухани Жаңғыру» молодой изобретатель бионического протеза руки, который уже используется для блага людей. Послание как раз пронизано такими поручениями и мерами, которые указывают на ожидаемые качественные изменения в молодежной политике. Это ключевой вопрос развития цифровой экономики", - считает эксперт.

Во-первых, это сделаны акценты на обеспечение раннего развития, начиная с детских дошкольных заведений. До 80% способностей у людей закладываются до 5 лет. Оставшееся в течение жизни. Поэтому в этот период должна быть активная фаза формирования творческой личности, вовлечения родителей, партнерства воспитателей, образовательных учреждений и семьи.

Во-вторых, это комплекс меры для «технологизации» среднего образования, включая вопросы повышения качества преподавания естественных и математических наук, подушевое финансирование, развитие педагогических кафедр и факультетов, наконец, сети детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры.

В-третьих, это расширение академических свобод вузов, возможности для привлечения зарубежных специалистов и тренеров в области цифровых технологий, передовой науки. Разработка новых профессиональных стандартов, предусматривающих применение современных навыков и знаний.

В-четвертых, формирование электронной биржи труда, раскрытие возможностей для молодежи доставки информации по возможностям для обучения, повышения квалификации, получения помощи, не выходя из дома. Это расщепление ресурса самозанятых, включение его в продуктивную занятость, в том числе путем рационального распределения трудовых ресурсов.

В-пятых, это внедрение системы управления хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, амбулаторное лечение. В целом, технологизация медицины. Важный вопрос это развитие общественного здоровья и продвижения стандартов и критериев здорового образа жизни как основы благополучного и успешного общества.

В-шестых, социальная и образовательная политики становятся все более прагматическими и ориентируют на включение всех человеческих ресурсов в экономический оборот. В этом плане большим достижением и победой социальной политики стало решение, озвученное в Послании, о выделении социальных пособий для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства.

В-седьмых, раскрытие возможностей для прихода в государственную сферу новых управленцев, вклад которых будет оцениваться по факторно-балльной системе. Меняется региональная политика от уравнительной системы в сторону наращивания доходов и возможностей. Сокращение «подведомственных наростов» вокруг госорганов.

При этом все меры развития цифровой экономики, по сути, нацеливаются на повышение спроса на молодую энергию, экономическую и социальную активность молодежи и подрастающего поколения. Казахстану необходимо выявлять одаренности и таланты на самых ранних стадиях, начиная с дошкольных заведений и средних школ.

"Мы вступили в эпоху глобальной конкуренции за кадры. Нам известно, что передовые центры в области информационных технологий находятся в США, Великобритании. Свою нишу заняли те, кто совершил модернизацию в первой половине и середине ХХ века, в том числе «азиатские тигры». Однако свое место находят Объединенные Арабские страны, Турция, Китай. В области цифровых технологий нам необходимо продвигать два параллельных процесса. С одной стороны, готовить кадры, укреплять наши вузы, осуществляющие подготовку кадров в области информационно-коммуникационных технологий", - отмечает Шаукенова.

С другой стороны, нам необходимо наращивать инфраструктуру, где бы наши кадры могли повышать свои навыки, осуществлять свои замыслы. Должны быть инновационные площадки, хакатоны. Соответственно, должен формироваться спрос на этих специалистов через развитие электронной инфраструктуры. То есть, создается такой шанс, когда огромная молодежная энергия, которая сейчас сосредоточена на социальных сетях была направлена на изобретательство, развитие навыков того, чтобы не просто путешествовать по соцсетям и интернет, а зарабатывать на электронной коммерции, инновационных разработках.

Не случайно, ключевым словом Оксфордского словаря в 2017 году стало «youthquake» (молодежетрясение). Означает пробуждение поколения миллениалов, то есть родившихся после 2000-х годов. Это поколение молодежи, отличающееся от всех предыдущих многими параметрами, включая глубокую погруженноость в социальные сети и использование информационных технологий.

В этом контексте Послание закрепляет «англоязычный» тренд казахстанского образования. С 2019 года предполагается приступить к преподаванию отдельных дисциплин в 10 и 11 классах на английском языке. Среди молодежи английский язык сегодня не просто дань моде. Это ключевой тренд и часть молодежной субкультуры. При этом образование выступает как инструмент диффузии в международное пространство.

"Учитывая, что английский язык занимает доминирующее положение в цифровом мире, то его изучение будет способствовать скорейшему развитию цифровых технологий в нашей стране. Новое Послание синхронизировано с приоритетами Третьей модернизации, объявленными Елбасы в январе 2017 года в его прошлом Послании, а также с программной статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Восстановление позитивной экономической динамики, внешнеполитические результаты, подтверждают правильность наших действий. Новое Послание президента имеет воодушевляющий эффект и повышает ответственность за будущее, в котором мы хотим жить.", - подытожила она.

Фото: liter.kz