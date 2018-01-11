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Четверых иностранцев наказали в Акмолинской области за нарушение миграционного законодательства

11 января 2018, 10:43

Один из них подвергся административному аресту.

С начала 2018 года в Специализированном административном суде города Кокшетау рассмотрены административные дела в отношении 4 иностранных граждан, допустивших нарушение законодательства РК в области миграции населения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Это граждане Российской Федерации, Республик Узбекистан, Кыргызстан и Грузия. В отношении данных граждан уполномоченным органом составлены протокола об административном правонарушении по статье 517 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения), - рассказали в областном суде.

Постановлениями суда четверо иностранцев признаны виновными в совершении правонарушений, троим из них назначено административное взыскание в виде штрафа, одному гражданину назначен административный арест.


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