Четверых иностранцев наказали в Акмолинской области за нарушение миграционного законодательства

Один из них подвергся административному аресту.

С начала 2018 года в Специализированном административном суде города Кокшетау рассмотрены административные дела в отношении 4 иностранных граждан, допустивших нарушение законодательства РК в области миграции населения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Это граждане Российской Федерации, Республик Узбекистан, Кыргызстан и Грузия. В отношении данных граждан уполномоченным органом составлены протокола об административном правонарушении по статье 517 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения), - рассказали в областном суде.

Постановлениями суда четверо иностранцев признаны виновными в совершении правонарушений, троим из них назначено административное взыскание в виде штрафа, одному гражданину назначен административный арест.