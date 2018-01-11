Состоялось заседание Исполкома КФФ

Сегодня в Астане состоялся Исполком Казахстанской Федерации Футбола.

На заседании Исполнительного Комитета КФФ были приняты следующие решения:

- Прекращены полномочия Первого Вице-президента и Генерального секретаря организации Аубакирова Каныша Кайдаровича в связи с поданным заявлением по семейным обстоятельствам.

- На должности Первого Вице-президента и Генерального секретаря назначен Айтхожин Азамат Серикович, который освобожден от должности Вице-президента КФФ.

- На должность Вице-президента назначен Абраев Олжас Шакенович.

Также на заседании Исполкома было принято заявление Президента КФФ Байшакова Сеильды Икрамовича о добровольной отставке со своего поста. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшей Внеочередной Конференции, которая состоится в Астане, 10 февраля 2018 года.