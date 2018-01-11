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На телеканалах «Хабар» и «Kazakh TV» сменились руководители

 

У двух казахстанских республиканских телеканалов появились новые руководители. Ими стали Ерлан Игисинов и Сандугаш Рахымжанова.

О назначениях сообщил на своей странице в Facebook директор телеканала «Хабар 24» Арман Сейтмамыт.

Телеканал «Хабар» возглавил Ерлан Игисинов. Ранее он занимал должность заместителя директора. Трудовую карьеру начал в 18 лет ведущим на радиостанции. На прямой телевизионный эфир пришёл в 2009 году в качестве ведущего программы «Бетпе-Бет» на «Хабаре».

Главой телеканала Kazakh TV стала Сандугаш Рахымжанова. Трудовую деятельность в агентстве «Хабар» начала в 2012 году в качестве маркетолога-аналитика. В 2013 году была назначена главой дирекции программ на канале «Хабар», работала директором канала «Хабар».

 

11 января 2018, 10:39
Источник, интернет-ресурс: Informburo.kz

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