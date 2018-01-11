Снегопады и метели ожидают казахстанцев

Атмосферные фронты, связанные с высотным циклоном, в предстоящие трое суток будут перемещаться через территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет",

Вместе с ними в большинстве областей ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры, в северных, центральных и восточных областях метели, на юге и юго-востоке гололёд.

"Над севером Скандинавского полуострова уже формируется холодный антициклон, который постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении, и уже 13 января вызовет значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана", - говорится в прогнозе.

Фото: sputnik-tj.com.