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Снегопады и метели ожидают казахстанцев

11 января 2018, 10:45

13 января на территории республики ожидается похолодание.

Атмосферные фронты, связанные с высотным циклоном, в предстоящие трое суток будут перемещаться через территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет",

Вместе с ними в большинстве областей ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры, в северных, центральных и восточных областях метели, на юге и юго-востоке гололёд.

"Над севером Скандинавского полуострова уже формируется холодный антициклон, который постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении, и уже 13 января вызовет значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана", - говорится в прогнозе.

Фото: sputnik-tj.com.


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