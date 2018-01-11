Осужденный за многомиллионные кражи со счетов сделал заявление из колонии

В настоящее время над Дастаровым и еще двумя людьми вновь идет суд.

Бауыржан Дастаров, осужденный в Алматы примерно год назад за киберпреступления, и содержащийся сейчас в ЛА-155/18 написал обращение для СМИ, передает Zakon.kz.

Напомним, 24 января 2017 года приговором Бостандыкского районного суда №2 20 человек были приговорены к различным срокам. Алмас Омаров и Бауыржан Дастаров были признаны создателями и лидерами ОПГ, в которую вовлекли 18 человек. Как установило следствие, преступники рассылали письма от имени Генеральной прокуратуры, Налогового комитета, комитета госдоходов Министерства финансов РК и различных служб. После запуска предпринимателями вредоносной программы производилась её активация. Затем, получив удаленный доступ к зараженным компьютерам и конфиденциальной информации, преступники перечисляли деньги на заранее открытые счета в банках второго уровня. У задержанных арестовали свыше 24 млн тенге из похищенных 53 млн тенге. Также предотвращено хищение 400 млн тенге.

"Пользуясь положением Конституции РК о свободе слова, изъявляю желание донести до общества истину через Ваш популярный и уважаемый ресурс в РК. Имея навыки в области информационных систем, я неоднократно совершил киберпреступления в 2015 году под угрозой расправы со стороны лица по имени "Азамат", который вымогал из меня и Омарова Алмаса крупную сумму денег", - написал осужденный Дастаров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Далее он пишет о том, что следствие не приняло во внимание доказательства давления на Дастарова и Омарова, и вынуждало их давать показания против других, отмечая, что есть в деле и несправедливо осужденные.

Сейчас в Алмалинском районном суде вновь судят Дастарова, Омарова и Рахимова.

"Считаю, что должностные лица, причастные к вышеуказанным уголовным делам заинтересованы в них и в ухудшении моего положения путем последовательных и систематических вынесений приговоров по оставленным специально эпизодам, создав общественный резонанс через средства массовой информации, так как преступления, совершенные мною и Омаровым Алмасом под давлением, являются в сфере информационных технологий, тем самым заработать"плюсы" для карьеры в правоохранительных органах", - пишет Дастаров.