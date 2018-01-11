Обращение Генерального прокурора РК К.Кожамжарова к прокурорам в рамках Послания Президента

(г. Астана, 11 января 2018 года)





Уважаемые коллеги!

Вы ознакомились с полным текстом Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», в котором определены десять основных задач и условия их реализации.

В числе ключевых направлений дальнейшего стратегического развития страны Лидер нации отдельно выделил верховенство закона и борьбу с коррупцией.

Данная задача является главным ориентиром в деятельности всех правоохранительных органов в современных условиях.

Прежде всего, Нурсултан Абишевич подчеркнул важность проведенных на сегодняшний день институциональных преобразований судебной и правоохранительной систем в укреплении законности.

Как вы знаете, по инициативе Президента в прошлом году был разработан и принят Закон, в котором существенно модернизированы основы правоохранительной деятельности.

Усилен судебный контроль за досудебным производством. Завершена поэтапная передача суду полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих права и свободы человека.

Значительно сокращены сроки задержания несовершеннолетних, а также подозреваемых по преступлениям небольшой и средней тяжести.

Институт уведомления граждан о проведенных негласных следственных действиях с предоставлением права на возмещение причиненного ущерба станет еще одной гарантией соблюдения прав, закрепленных Конституцией.

Расширены права стороны защиты, что повысит состязательность уголовного процесса.

Четко ограничены случаи, когда подозреваемые в совершении экономических преступлений могут содержаться под стражей.

В отношении предпринимателей досудебное расследование не регистрируется без наличия ущерба, подтвержденного актами проверок, ревизий и аудита.

Перечисленные положения, главным образом, нацелены на повышение защищенности граждан, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.

Поэтому все правоохранительные органы будут сосредоточены на реализации поручения Президента об усилении конституционных гарантий.

Для этого достаточно сил, полномочий и средств.

В свою очередь, органам прокуратуры необходимо в реализацию своих полномочий по осуществлению высшего надзора обеспечивать координацию деятельности органов правопорядка по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

Обращаю ваше внимание, что в период Четвертой промышленной революции дальнейшее развитие правоохранительной системы невозможно без внедрения цифровых технологий.

В связи с этим уголовное судопроизводство будет поэтапно переводиться в электронный формат.

Цифровизация коснется и нашего взаимодействия с населением. Это устранит имеющиеся излишние административные барьеры.

Во исполнение поручения Главы государства своевременное и качественное разрешение обращений физических и юридических лиц должно стать эффективным инструментом защиты их прав.

В этих целях необходимо и дальше совершенствовать работу Центров правоохранительных услуг.

Главным критерием оценки нашей деятельности по-прежнему остается повышение уровня доверия населения.

Желаю вам успехов и плодотворной работы в исполнении поручений Главы государства!