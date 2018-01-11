Обращение
Генерального прокурора РК К.Кожамжарова к прокурорам в рамках Послания
Президента
(г. Астана, 11 января 2018 года)
Уважаемые коллеги!
Вы ознакомились с полным текстом Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», в котором определены десять основных задач и условия их реализации.
В числе ключевых направлений дальнейшего стратегического развития страны Лидер нации отдельно выделил верховенство закона и борьбу с коррупцией.
Данная задача является главным ориентиром в деятельности всех правоохранительных органов в современных условиях.
Прежде всего, Нурсултан Абишевич подчеркнул важность проведенных на сегодняшний день институциональных преобразований судебной и правоохранительной систем в укреплении законности.
Как вы знаете, по инициативе Президента в прошлом году был разработан и принят Закон, в котором существенно модернизированы основы правоохранительной деятельности.
Усилен судебный контроль за досудебным производством. Завершена поэтапная передача суду полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих права и свободы человека.
Значительно сокращены сроки задержания несовершеннолетних, а также подозреваемых по преступлениям небольшой и средней тяжести.
Институт уведомления граждан о проведенных негласных следственных действиях с предоставлением права на возмещение причиненного ущерба станет еще одной гарантией соблюдения прав, закрепленных Конституцией.
Расширены права стороны защиты, что повысит состязательность уголовного процесса.
Четко ограничены случаи, когда подозреваемые в совершении экономических преступлений могут содержаться под стражей.
В отношении предпринимателей досудебное расследование не регистрируется без наличия ущерба, подтвержденного актами проверок, ревизий и аудита.
Перечисленные положения, главным образом, нацелены на повышение защищенности граждан, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.
Поэтому все правоохранительные органы будут сосредоточены на реализации поручения Президента об усилении конституционных гарантий.
Для этого достаточно сил, полномочий и средств.
В свою очередь, органам прокуратуры необходимо в реализацию своих полномочий по осуществлению высшего надзора обеспечивать координацию деятельности органов правопорядка по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.
Обращаю ваше внимание, что в период Четвертой промышленной революции дальнейшее развитие правоохранительной системы невозможно без внедрения цифровых технологий.
В связи с этим уголовное судопроизводство будет поэтапно переводиться в электронный формат.
Цифровизация коснется и нашего взаимодействия с населением. Это устранит имеющиеся излишние административные барьеры.
Во исполнение поручения Главы государства своевременное и качественное разрешение обращений физических и юридических лиц должно стать эффективным инструментом защиты их прав.
В этих целях необходимо и дальше совершенствовать работу Центров правоохранительных услуг.
Главным критерием оценки нашей деятельности по-прежнему остается повышение уровня доверия населения.
Желаю вам успехов и плодотворной работы в исполнении поручений Главы государства!
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