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Исекешев попросил астанчан не выходить на улицу

11 января 2018, 11:24

Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Аким города Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook попросил жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает Zakon.kz.

"Рекомендуем без крайней необходимости не выходить на улицу. В черте города во время сильных порывов ветра возможны падения деревьев, падения рекламных стендов и щитов, заборов, фонарных столбов,строительных материалов с крыш и стен зданий, обрывы линий электропередачи", - написал он.

По его словам, специалисты столичного ДЧС просят горожан проявлять осторожность и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщить экстренным службам по телефону 112. В данный момент, все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Напомним с утра в Астане разыгралась метель. Занятия для школьников и учащихся колледжей были отменены. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт. Накануне РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение.

Фото: kievast.com.ua

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