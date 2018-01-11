Сагинтаев дал ряд поручений правительству по реализации Послания главы государства

На следующем заседании правительство примет общенациональный план по реализации Послания главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

На заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений кабмину по реализации Послания главы государства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Глава государства в своем послании обозначил десять основных задач, которые мы должны реализовать в ближайшей перспективе. В связи с этим хочу дать ряд поручений по их решению», - сказал он.

Первый приоритет касается индустриализации и внедрения новых технологий.

«Министерству по инвестициям и развитию совместно с заинтересованными госорганами и организациями разработать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию отечественных предприятий с упором на экспорт продукции и трансферт технологий. Определить пилотные проекты по оцифровке ряда промышленных предприятий и приступить к их реализации, ответственный - министр Женис Касымбек», - отметил Б. Сагинтаев.

Министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованными госорганами поручено выработать комплекс мер по развитию разработок цифровых и инновационных решений на базе Назарбаев университета, МФЦА и международного технопарка IT-стартапов.

«Функционирование частного рынка венчурного финансирования обеспечить разработку соответствующих законодательных поправок. Ответственный - министр Даурен Абаев. По дальнейшей деятельности ПИТ «Алатау» министерству по инвестициям и развитию совместно с министерством по информации и коммуникациям и акиматом Алматы внести конкретные предложения в двухнедельный срок. МИР приступить к разработке проекта госпрограммы Третьей пятилетки индустриализации с акцентом на цифровые технологии, ответственный - министр Ж. Касымбек», - указал глава правительства.

В то же время министерству труда и социальной защиты населения поручено совместно с акиматами оценить риски высвобождения работников в связи с цифровизацией экономики и определить согласованную политику по их трудоустройству.

«В целом форсировать работу по перетоку трудовых ресурсов, ответственная - министр Тамара Дуйсенова», - уточнил Б. Сагинтаев.

Также им был сделан еще ряд поручений остальным ведомствам.

В завершение премьер-министр дал поручение министерству национальной экономики РК внести в срок до 12 часов 13 января в правительство согласованный проект постановления правительства РК «О проекте указа президента РК об утверждении общенационального плана по реализации Послания главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

«Канцелярии премьер-министра вынести на следующее заседание правительства данный проект Указа 16 января», - сказал он.

При этом Б. Сагинтаев призвал членов правительства и главам регионам с просьбой ответственно отнестись к выполнению задач, поставленных президентом в Послании.

«Уважаемые коллеги, прошу вас отнестись к этой работе с большой ответственностью и проявить максимум оперативности в решении возникающих по ее выполнению вопросов. Опыта у вас предостаточно и поэтому надеюсь на успешное исполнение всех возложенных задач. В ходе исполнения поручения главы государства мы будем заслушивать правительство на регулярной основе», - заключил премьер-министр.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта 24.kz