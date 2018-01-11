Клубника-мутант превратилась в кота
Пост собрал более 72 тысяч лайков, 37 тысяч ретвитов.
В сети обратили внимание на фотографию необычной клубники, похожей на кота. Снимок деформированной ягоды был опубликован в Twitter-аккаунте пользователя mugi411.
«Вчера я ел клубнику», — отметил он.
愛猫に似せたイラストを描き加えて投稿してみたところ……— BuzzFeed Japan (@BuzzFeedJapan) 10 января 2018 г.
????「いちごがネコっぽかったから顔描いてみた」世界規模のツイッター大喜利に https://t.co/ljZSaXoYpy pic.twitter.com/C6g8LErtgQ
Пост mugi411 собрал более 72 тысяч лайков, 37 тысяч ретвитов и привлек пользователей сети, которые принялись восхищаться необычной клубникой и с помощью фотошопа начали превращать ее в различных животных.
«Немного похоже на облако, но если сильно прищуриться, то можно разглядеть вообще все, что угодно», — заявили они.
I didn’t see one for what I saw, so I drew it.— Jeremy????Treece (@JeremyTreece) 9 января 2018 г.
⚡️ "This oddly-shaped strawberry is an adorable Rorschach test ????"https://t.co/WQyAqukf5a pic.twitter.com/DLABQ3jNfS
В ветке были опубликованы перевоплощения ягоды в собаку, краба и единорога. «Эта клубника вдохновила меня», — похвастался один их них, выложив в комментариях существо непонятного происхождения.
いいね???? pic.twitter.com/NlkAnx0EIi— 壱岐㌠ (@exciting357) 8 января 2018 г.
Источник: lenta.ru
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