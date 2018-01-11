Ситуация на валютном рынке стабильна - Акишев

Фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе, складываются благоприятно. За 2017 год тенге по отношению к доллару США укрепился в номинальном выражении на 0,3%. Об этом рассказал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом на заседании правительства, передает Zakon.kz.

Он рассказал, что за 11 месяцев 2017 года индекс реального эффективного обменного курса практически не изменился. Тенге в реальном выражении укрепился к доллару США на 4,6%, к юаню - на 0,8%, а к евро и рублю показал ослабление на 5% и 0,8%, соответственно. Индекс реального эффективного обменного курса к базовому уровню конкурентоспособности декабря 2013 года снизился на 21%, что свидетельствует о сохранении курсовой конкурентоспособности казахстанских товаров.

«По предварительным данным золотовалютные резервы Национального Банка на конец года составили 31,1 млрд долларов США. Рост за год на 4,7%. Активы Национального фонда в иностранной валюте на конец года составили 57,7 млрд долл. США. Общие международные резервы составили 88,8 млрд долларов США, - сказал глава финрегулятора.

По данным озвученным в докладе, объем депозитов на конец ноября составил 17,7 трлн тенге, снизившись с начала года на 2,7%. Вклады в иностранной валюте сократились на 13,4%, вклады в тенге выросли на 10%. В результате доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 48,6%.

Объем кредитов банков экономике за 11 месяцев увеличился на 1,8% до 13 трлн тенге. Кредиты в тенге выросли на 10% до 9,4 трлн тенге, в иностранной валюте сократились на 15,3%.

Д. Акишев отметил, что ставки по выданным тенговым кредитам юридическим лицам снизились с 15,2% в январе 2017 года до 13,4% в ноябре.