Правовой анализ нового налогового кодекса Республики Казахстан на соотношение принципу недискриминации в Казахстане

Айдар Масатбаев,

эксперт - консультант

Новый нормативный акт, регулирующий налоговую жизнь в Казахстане введен в действие с 1 января 2018 года.

Бесспорно, Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), принятый 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК (далее по тексту «Новый Налоговый Кодекс») имеет ряд существенных отличий, по сравнению с прежним кодексом (далее по тексту «Прежний Налоговый Кодекс»).

В частности, Прежний Налоговый Кодекс предусматривал освобождение от налогообложения следующих доходов физического лица-нерезидента в том числе вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам-нерезидентам по их вкладам в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

Примечательно что Новый Налоговый Кодекс подобного послабления для физических лиц - нерезидентов Казахстана уже не предусматривает.

Вместе с тем, сравнивая налоговые обязательства физических лиц- резидентов Республики Казахстан, получающие такие же доходы в виде вознаграждения по банковским вкладам, открытым в банках второго уровня Казахстана, отмечается, что рассматриваемое послабление в виде освобождения от налогообложения таких доходов физических лиц - резидентов Казахстана сохранило преемственность в Новом Налоговом Кодексе.

В результате Новый Налоговый Кодекс условно разделил клиентов - физических лиц (включая граждан Казахстана) банков второго уровня на две группы, доходы по вознаграждениям которых облагаются и не облагаются у источника выплаты в зависимости от налогового резиденства, а проще - места жительства.

Проведя анализ возможен вывод, что такой концептуальный подход Нового Налогового Кодекса, на наш взгляд, не совсем вписывается в современную систему борьбы с любыми видами дискриминации.

Общие требования, направленные на пресечение любой дискриминации заложены, в первостепенную очередь, действующей Конституцией Республики Казахстан. В частности, пунктом 2 статьи 14 Конституции заложено следующее:

«2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.» (курсив авт.)

Применительно к новой концепции налогообложения вознаграждений по депозитам, выплачиваемых банками второго уровня Казахстана, не исключается вывод, что налоговое обязательство физических лиц, включая граждан Казахстана, уплачивать индивидуальный подоходный налог возникает в зависимости от их места жительства.

Другими словами, налоговое обязательство таких физических лиц, в том числе граждан Казахстана условно будет разделять на проживающих в Казахстане и вне Казахстана, чьё налоговое обязательство будет отличаться в зависимости от места жительства.

Ориентируясь на требования о нетерпимости к дискриминации, принятые международным сообществом можно привести в качестве примера нормы Всеобщей декларации прав человека, которая установила следующие положения:

«Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.»

Данный авторитетный документ показывает, что различие в налогообложении доходов физических лиц на основе их территориального фактического местоположения, проводимое Новым Налоговым Кодексом не в полной мере укладывается в международную систему пресечения любых форм дискриминации.

Наряду с общими нормами, направленных на пресечение любой формы дискриминации, имеются международные двусторонние документы, участницей которых является наша Республика, которые также установили требования о недискриминации в области налогообложения или специальные требования недискриминации.

В частности, модельная конвенция об устранении двойного налогообложения, разработанная специалистами Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию (далее по тексту «ОЭСР») содержит отдельную статью, устанавливающую общие требования о недискриминации при налогообложении налогоплательщиков стран - участниц таких конвенций.

Модельная конвенция закрепляет четкое положение, о том, что национальные лица одного Договаривающегося Государства не подвергаются в другом Договаривающемся Государстве любому налогообложению или любому связанному с ним обязательству, которое является иным или более обременительным, чем налогообложение или связанные с ним обязательства, которым подвергаются или могут подвергаться национальные лица этого другого Договаривающегося Государства при тех же обстоятельствах, в частности в отношении резидентства (курсив авт.). Данное положение, независимо от положений статьи 1 данной Конвенции, также применяется к лицам, которые не являются резидентами одного или обоих Договаривающихся Государств.

Рассматривая специальные нормы о недискриминации в области налогообложения, установленные модельной конвенцией об устранении двойного налогообложения, разработанная специалистами ОЭСР (далее по тексту «специальные нормы ОЭСР») нужно учитывать, что указанные нормы преследуют случаи дискриминации, проявляемой страной - участницей 1 к резидентам страны - участницы 2 по сравнению к налогообложению граждан страны - участницы 1, которые постоянно проживают на территории страны - участницы 2.

Пример. Между Республикой Казахстан и Республикой Сербии имеется Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал.

Указанная конвенция содержит нормы о недискриминации, которая требует от Казахстана возлагать такое же налоговое обязательство на граждан - резидентов Сербии (нерезидентов Казахстана), получающих доходы из казахстанских источников какое налагается на граждан Казахстана, проживающими на территории Сербии и, как следствие, стали налоговыми резидентами Сербии, которые стали налоговыми нерезидентами Казахстана, тоже получающими доходы из казахстанских источников.

Дополняя данный вывод хотелось бы отметить комментарии специалистов ОЭСР которые придерживаются мнения, что положения специальных норм о недискриминации применяются прежде всего к случаям, когда у налоговых резидентов одной страны возникают разные по качеству и строгости налоговые обязательства в зависимости от гражданства. Следовательно, когда Участвующее государство предоставляет своим налоговым резидентам определенные послабления, то оно не должна распространять такие послабления для нерезидентов (резидентов другого Государства), однако, если Участвующее государство предоставляет определенный налоговый режим по доходам своих граждан, постоянно пребывающих на территории другого Государства, то Участвующее государство должно распространить аналогичный налоговый режим для резидентов другого Государства.

Проведя аналитику, можно утверждать, что редакция статьи 654 Нового Налогового Кодекса в полной мере соответствует принципам недискриминации, установленному специальными нормами, так как возлагает налоговое обязательство удерживать индивидуальный подоходный налог с вознаграждения, выплачиваемое банками второго уровня по депозитам, открытым любыми физическими лицами - нерезидентами Республики вне зависимости от гражданства.

Вместе с тем, налогообложение граждан Казахстана, существенно отличающееся в зависимости от их места жительства может привести к неоднозначному пониманию в призме общих мер, принятых по недопущению дискриминации в Казахстане.