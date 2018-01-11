Больше полномочий получит Нацбанк РК

Национальным Банком будет продолжена работа по «перезагрузке» финансового сектора в рамках поручения Главы государства – Д.Акишев.

В настоящее время заканчивается разработка законодательных поправок по усилению мандата Национального Банка в части регуляторно-надзорных функций. Об этом рассказал председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом на заседании правительства, передает Zakon.kz.

«В 2017 году в рамках «перезагрузки» финансового сектора Национальным Банком реализована Программа повышения устойчивости банковского сектора. Баланс Казкоммерцбанка полностью очищен от займов БТА Банка, сформирован необходимый уровень дополнительных провизий. Национальным Банком одобрено участие пяти банков в программе оздоровления на принципах солидарного участия акционеров в докапитализации и возвратности государственной помощи», - сказал глава финрегулятора.

По словам Д.Акишева, уже получены положительные оценки со стороны рейтинговых агентств в отношении отдельных банков-участников.

Глава финрегулятора дополнительно сообщил, что во исполнение поручения Главы государства в рамках Послания народу Казахстана Национальный Банк уже приступил к проработке механизмов окончательного решения вопроса по валютным ипотечным займам населения.

«Принят План совместных действий Правительства и Национального Банка по развитию фондового рынка на 2018-2022 годы в рамках перезапуска рынка ценных бумаг, в котором определены первоочередные меры по восстановлению и перезапуску рынка ценных бумаг. Часть мер уже реализована и продолжается дальнейшая активная работа в этом направлении», - сказал Д.Акишев.

Глава финрегулятора сказал, что одним из показателей восстановления экономической активности являются показатели платежных систем. «За 11 месяцев 2017 года через платежные системы Национального Банка проведено 33 миллионов транзакций. Сумма платежей достигла 781 трлн. тенге, что на 48% больше, чем за 11 месяцев 2016 года», - прокомментировал Д.Акишев.

Также он рассказал, что для развития страхового сектора Национальным Банком разработан законопроект, который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Он направлен на повышение доступности и качества страховых услуг, усиление защиты прав потребителей и обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка.

В заключении Председатель Национального Банка рассказал, что в 2017 году разработан законопроект по вопросам валютного регулирования. При сохранении либерального валютного режима предполагается усилить меры по усилению валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны.

Фото: kazpravda.kz.