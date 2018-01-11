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ЕС объяснил отказ от выделения 600 миллионов евро Украине

11 января 2018, 12:38

Сейчас Брюссель обсуждает возможность выделения Киеву новой макрофинансовой помощи.

Европейский союз отказался предоставить 600 миллионов евро финансовой помощи Украине из-за того, что власти не выполнили четыре условия из 21, выдвинутого объединением. Об этом заявил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли, сообщает «СТРАНА.ua».

Сейчас Брюссель обсуждает возможность выделения Киеву новой макрофинансовой помощи, отметил он. Во время саммита «Восточное партнерство» в ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с соответствующим вопросом.

«И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине, с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», — сказал Мингарелли.

1 декабря 2017 года Еврокомиссия заявила, что не предоставит Украине последний транш кредита в размере 600 миллионов евро из программы макрофинансовой помощи.

Ранее Мингарелли неоднократно заявлял, что Евросоюз откажет в финансовой помощи Киеву, если последний не выполнит оставшиеся требования программы экономических реформ.

«Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе — запуск автоматической проверки электронных деклараций, третье — закон о кредитном реестре Нацбанка, и четвертое — проверка информации о бенефициарных владельцах компаний», — подчеркивал глава представительства ЕС в Украине.

ЕС начал выделять Украине кредиты с 2015 года при условии реализации согласованной с Брюсселем программы реформ в стране. Срок погашения кредитов составляет 15 лет. В феврале 2017 года было объявлено о выделении Украине кредита в размере 600 миллионов евро.

Фото: Etoday.kz

Источник: Lenta.ru


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