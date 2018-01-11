Сагинтаев поручил принять меры по повышению зарплаты учителям

На заседании правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил в реализацию Послания Главы государства профильным ведомствам принять ряд мер для повышения заработной платы учителям, передает корреспондент Zakon.kz.

«Министерству образования и науки совместно с министерствами труда, национальной экономики, финансов, акимами принять меры по повышению с 1 января 2018 года на 30% должностного оклада учителей 1, 2, 5, 7 классов, которые перешли на обновленное содержание. А с 1 сентября - дополнительно еще 3, 6, 8 классов. По введению в 2018 году Национального квалификационного теста для учителей с определением новой сетки категорий по уровню квалификаций - повышение от 30 до 50% заработной платы учителей в зависимости от подтвержденной квалификации по новой системе», - сказал Б. Сагинтаев.

Также он поручил внести предложения по совершенствованию программы раннего развития детей с 1 сентября 2019 года.

«Рассмотреть опыт стран СНГ и ОЭСР и внести предложения по снижению нагрузки в школах, принять меры по развитию педагогических кафедр, усилить качество преподавания математических и естественных наук на всех уровнях образования. Продолжить работу по развитию цифровых образовательных ресурсов с размещением видеоуроков в виде лекций в Интернете, обеспечить школы интернетом внедрить подушевое финансирование, принять меры по созданию во дворцах школьников во всех регионах детских технопарков и бизнес-инкубаторов», - подчеркнул глава кабмина.

В свою очередь министр финансов РК Бахыт Султанов сообщил, что расчеты по повышению оплаты труда учителей уже сделаны.

«С общенациональным планом (по реализации Послания Президента РК народу Казахстана) мы сможем более конкретно ответить на вопросы. Я уже предварительные суммы называл, есть расчеты на повышение заработной платы учителей, которые занимаются вопросами обновленного содержания, потребуется в районе 60-70 млрд тенге, в расчеты уже заложили. По другим направлениям конкретные цифры тоже есть», - отметил он.

По его словам, потребуется вносить уточнение в республиканский бюджет на текущий год.

«Уточнение бюджета потребуется, мы будем готовить уточнение бюджета текущего года с тем, чтобы соответствующие средства довести как до местных исполнительных органов. Это потребует и уточнения местных бюджетов. Источники понятны, ежегодно мы используем свободные остатки на начало года, у нас есть достаточно большой объем, предусмотренный в резерве правительства, который мы также можем перераспределить, и уже с учетом реализации бюджета определенные бюджетные программы будут перераспределять. Уточнения бюджета ждать по мере готовности расчетов», - заключил Б. султанов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: СС0.