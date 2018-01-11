«Бахчисарайский фонтан» стал истинным украшением «Астана Опера»

Знаменитый драматический балет «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева стал истинным украшением репертуара театра «Астана Опера». 14 января в хореографической поэме состоится дебют: в партии польской княжны Марии впервые выйдет на сцену Большого зала юная артистка балета Бахытгуль Испанова.

Нежная Мария – лирическая героиня повествования, сумевшая поразить грозного хана красотой облика и души, на протяжении спектакля проходит сложный жизненный путь. В самом начале постановки молодая княжна – любимица отца и счастливая невеста, – празднующая в кругу близких свой день рождения. Попав в плен к хану Гирею и потеряв родных, несчастная Мария живет в постоянном страхе и опасности.

Чтобы воплотить многогранный образ прелестной героини, выразить сложную палитру чувств и эмоций от первой любви до отчаяния, исполнительнице необходимы техническое мастерство, артистизм и актерский талант. Подающая надежды балерина Бахытгуль Испанова готовится представить свою интерпретацию роли.

- Это непростая партия, как с технической, так и с актерской точки зрения. Поскольку это драматический балет, то наиболее сложной задачей является работа над образом. Я должна прочувствовать и передать зрителю трагизм ситуации, в которой оказалась беззащитная Мария. Художественный руководитель балетной труппы Алтынай Абдуахимовна Асылмуратова готовила со мной эту партию, показывала и объясняла каждый нюанс, и для меня крайне важно оправдать выраженное доверие. Мне во всем помогают и поддерживают партнеры по сцене, все они уже опытные артисты, с которыми легко и приятно работать. Несмотря на волнение, я постараюсь прожить эту историю на сцене, - отметила Бахытгуль Испанова.

В образе сурового крымского хана Гирея предстанет харизматичный Жанибек Иманкулов, партию страстной, ревнивой Заремы исполнит молодая солистка Анастасия Заклинская, Вацлав – Еркин Рахматуллаев, Нурали – Серик Накыспеков. Балетмейстеры-постановщики – Заслуженные деятели Казахстана Турсынбек Нуркалиев и Галия Бурибаева. Художник-сценограф – Эцио Фриджерио (Италия), художник по костюмам – лауреат премии «Оскар» Франка Скуарчапино (Италия). Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» – Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Начало в 18.00.