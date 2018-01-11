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Алматинских полицейских наказывают за отключенные видеорегистраторы

11 января 2018, 12:53

Сотрудники подвергаются дисциплинарным взысканиям либо их переводят в другие службы.

Полицейских Алматы, отключающих видеорегистраторы, наказывают, передает Zakon.kz.

По словам начальника Управления административной полиции ДВД Алматы полковника полиции Жандоса Мураталиева, есть группа, которая ежедневно проверяет факты отключения видеорегистраторов, имеющихся у полицейских.

"У нас имеются терминалы, серверы, мы можем любой видеорегистратор подключить и посмотреть, в какое время он отключался, на какое время, в связи с чем. Ежедневно мы докладываемся руководству ДПС. С октября месяца, как поступило указание, по специализированному батальону было привлечено к тем или иным дисциплинарным взысканиям более 30 человек, по полку дорожно-патрульной полиции такая же ситуация: многие сотрудники, которые отключали видеорегистраторы, были переведены в другие службы, так как нарушили инструкцию", - отметил Жандос Муратлиев.

По его словам, чтобы выявить и доказать коррупционную подоплеку отключения видеорегистраторов, должно быть соответствующее заявление.

фото: kolesa.kz


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