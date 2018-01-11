Алматинских полицейских наказывают за отключенные видеорегистраторы
Сотрудники подвергаются дисциплинарным взысканиям либо их переводят в другие службы.
Полицейских Алматы, отключающих видеорегистраторы, наказывают, передает Zakon.kz.
По словам начальника Управления административной полиции ДВД Алматы полковника полиции Жандоса Мураталиева, есть группа, которая ежедневно проверяет факты отключения видеорегистраторов, имеющихся у полицейских.
"У нас имеются терминалы, серверы, мы можем любой видеорегистратор подключить и посмотреть, в какое время он отключался, на какое время, в связи с чем. Ежедневно мы докладываемся руководству ДПС. С октября месяца, как поступило указание, по специализированному батальону было привлечено к тем или иным дисциплинарным взысканиям более 30 человек, по полку дорожно-патрульной полиции такая же ситуация: многие сотрудники, которые отключали видеорегистраторы, были переведены в другие службы, так как нарушили инструкцию", - отметил Жандос Муратлиев.
По его словам, чтобы выявить и доказать коррупционную подоплеку отключения видеорегистраторов, должно быть соответствующее заявление.
фото: kolesa.kz
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