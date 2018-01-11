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Снегопад в Алматы никак не сказывается на работе аэропорта города

11 января 2018, 12:54

Кроме того, алматинский аэропорт принимает некоторые самолеты из столицы, вынужденные приземляться здесь из-за непогоды в Астане.

Об этом сообщил президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Астане шквальный ветер, это основная причина, почему в аэропорту не могут принимать самолеты, даже не столько сама видимость. Сейчас самолеты из Астаны направляют к нам как на запасной аэродром», - сказал руководитель алматинского аэропорта.

По словам президента АО «Международный аэропорт Алматы» Айбола Бекмухамбетова, на данный момент ни один рейс в Алматы по вине аэропорта не задержан.

«Начавший снегопад в Алматы никак не сказывается на работе аэропорта. Температура воздуха +3 градуса, обильный снег падает на бетонные полосы и сразу же тает. Работаем в обычном режиме. Наше оборудование на обеих взлетно-посадочных полосах позволяет принимать самолеты при самой низкой видимости», - сказал Айбол Бекмухамбетов.

Напомним, Аэропорт Астаны закрыт из-за непогоды в столице со снегом и шквальным ветром. В столице объявлена чрезвычайная ситуация.

Фото с сайта fromua.news


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