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Когда заработают камеры фиксации нарушений ПДД, установленные на новых автобусах в Алматы

11 января 2018, 13:06

Вопрос о подключении системы к процессинговому центру планируется решить к концу первого квартала.

В ДВД Алматы рассказали о камерах фиксации нарушений ПДД, установленных на новых автобусах, закупленных в минувшем году, передает Zakon.kz.

Напомним, 25 декабря были запущены легендарные автобусы с гармошкой. Этот транспорт будет оснащен новой системой фиксации нарушений правил дорожного движения на выделенных для общественного транспорта полосах. За три дня работы системы в тестовом режиме на одном троллейбусе было зафиксировано 104 нарушения, что эквивалентно более 1 млн тенге.

Как сообщил начальник Управления административной полиции ДВД Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев, пока установленные на 500 новых автобусах камеры работают в тестовом режиме, и носят экспериментальный характер.

"Систему еще не подключили. До конца первого квартала вопрос будет решен и систему подключат к базе, нарушения будут попадать в процессинговый центр и будем штрафовать водителей", - сказал Мураталиев.

фото: kolesa.kz


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