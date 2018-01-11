При отсутствии доходов предприниматели не будут платить социальный налог
ДГД по г. Алматы информирует, что согласно внесенным изменениям в налоговое законодательство с 2018 года индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты и т.д.), не уплачивают социальный налог в размере 2 МРП при отсутствии дохода.
Напомним, ранее вышеуказанные лица были обязаны ежемесячно, независимо от наличия прибыли, производить уплату социального налога в размере 2 МРП - за себя, и 1 МРП - за каждого работника.
11 января 2018, 13:03
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы
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