При отсутствии доходов предприниматели не будут платить социальный налог

ДГД по г. Алматы информирует, что согласно внесенным изменениям в налоговое законодательство с 2018 года индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты и т.д.), не уплачивают социальный налог в размере 2 МРП при отсутствии дохода.

Напомним, ранее вышеуказанные лица были обязаны ежемесячно, независимо от наличия прибыли, производить уплату социального налога в размере 2 МРП - за себя, и 1 МРП - за каждого работника.