Как найти на прилавках «настоящее» шампанское

Шампанское - это благородный напиток, придающий празднику торжественность. Новый год, день рождения, свадьба — очень сложно представить эти праздники без высокого бокала с пенящимся напитком. В преддверии Старого Нового года инженер-технолог АО «Бахус» Андрей Ерещенко помог разобраться, какое оно «настоящее» шампанское, передает Zakon.kz.

По одной из легенд, шампанское было создано случайно. Сладкое виноградное вино в плотно укупоренной бутылке забыли в погребе, и в результате повторного брожения и получился этот напиток. Настоящее шампанское с давних времен было атрибутом роскоши и богатства.

Сегодня в винодельческой промышленности при производстве шампанского используют два метода: классический бутылочный и современный резервуарный. Если резервуарный способ значительно ускоряет процесс производства и предназначен для масс-маркета, то производство шампанского по классическому методу является настоящим искусством.

Согласно классическому методу производства шампанского, в специально подобранный купаж виноматериалов добавляют тиражный ликер и дрожжевую разводку, смесь тщательно перемешивают и разливают в бутылки. Сосуды с будущим шампанским укупориваются промежуточной пробкой, закрепляются временной скобой и укладываются в штабеля в горизонтальном положении.

В процессе длительной выдержки в течение почти 9 месяцев производится перекладка вина со взбалтыванием. При выдержке бутылок с вином в результате брожения образуется естественный осадок. Сведение этого осадка на пробку называется ремюаж. Это одна из самых ответственных операций при выдержке шампанского! Бутылка помещается в пюпитр горлышком вниз, и в течение месяца специально обученные люди ежедневно меняют угол наклона бутылки и сводят осадок.

Для полного удаления осадка бутылки охлаждают и отправляют на дегоржаж. Замораживается горлышко, снимается временная пробка, затем удаляется осадок и укупоривается корковой пробкой. Корковая пробка говорит о благородном происхождении напитка, его высоком качестве, обогащает вкус, уменьшает потерю углекислого газа и продлевает срок хранения.

Затем на пробку надевают металлическую уздечку (мюзле) и оформляют этикеткой. С момента начала производства и попадания готового продукта на прилавки проходит целый год.

Шампанское, произведенное по классической французской технологии, является уникальным продуктом. На всей территории Центральной Азии выдержанное шампанское производят только в Казахстане на заводе «Бахус».

С 1948 года «Бахус» - безусловный лидер винодельческой отрасли Казахстана. Завод выпускает более 60-и наименований алкогольной продукции, постоянно совершенствует технологии производства, внедряет инновационные разработки в сфере контроля качества и безопасности, занимается разработкой новых продуктов, при этом остается верен традициям.

Интересные факты о шампанском

Шампанское - вино праздника, способствует выработке гормонов радости – эндорфинов. Изготовленное по классической технологии выдержанное шампанское содержит высокий уровень антиоксидантов и полезных микроэлементов. Употребляя напиток в умеренных количествах, можно нормализовать артериальное давление, уменьшить возможность возникновения проблем сердечно-сосудистой системы, а также улучшить состояние кожи.

Родоначальником шампанского на территории Царской России считается Лев Голицын. В начале 20 века он представил свой продукт на Всемирной выставке в Париже. На «слепой» дегустации шампанское князя Голицына было признано лучшим.

К повсеместному распространению шампанского на территории СССР были привлечены первые лица государства. Одним из ярых пропагандистов напитка был Сталин. Именно благодаря Иосифу Виссарионовичу, заводы по производству шампанского начали открываться во многих городах бывшего СССР.

В 1948 году началось строительство Алматинского завода шампанских и марочных вин, где в недостроенных подвалах был заложен на выдержку первый тираж бутылочного шампанского из собственного виноматериала. Первые 5 тысяч бутылок казахстанского шампанского были выпущены в 1950 году к 30-летнему юбилею Казахской АССР.

Давление внутри бутылок с шампанским может достигать шести атмосфер, поэтому их делают из толстого стекла. Вогнутое дно в бутылке предназначено для правильного распределения давления.

В одной бутылке напитка находится до 49 миллионов пузырьков. Шампанское может играть в бокале более 10 часов. Пузырьки со дна бокала направляются вверх к центру, затем расходятся, образуя жемчужное ожерелье.

Пробки для шампанского делаются из коры пробкового дуба, возраст которого не меньше 15 лет. Материал для пробки с одного дерева получают один раз в 10 лет, пока дубу не исполнится 200 лет. Пробка из бутылки игристого напитка вылетает со скоростью около 40 км/ч, при этом высота ее полета может достигать 12 метров.

Надеемся, что наши советы прольют свет на вопросы, которые возникали у вас каждый раз, когда вы покупали бутылку этого благородного напитка. Так что желаем пить его, не рискуя попасть впросак, а то и блеснуть своими познаниями! С наступающим вас Старым Новым годом!