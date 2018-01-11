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В Турции арестован организатор убийства российского посла

11 января 2018, 13:47

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре.

В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства российского посла Андрея Карлова, сообщают Vesti.ru.

По данным издания "Дейли Сабах", мужчина был взят под стражу повторно. Ранее его задерживали из-за причастности к террористической группировке ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Теперь же следователи уверены, что именно он мог сыграть ключевую роль в подготовке нападения на российского дипломата.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — выстрелил ему в спину. Карлов скончался на месте, а его убийца был ликвидирован в ходе полицейской операции.

В МИД РФ назвали это нападение терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

В ходе расследования, проводимого турецкой стороной, под арестом уже оказались организатор выставки Мустафа Тимур Озкан, известный в Турции издатель, журналист и телепродюсер Хайреддин Айдынбаш (его тоже обвиняют в организации убийства посла), бывший полицейский Рамазан Юджель и еще несколько человек.

В декабре 2017 года турецкая прокуратура сообщила о том, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара обвиняет проживающего в США Гюлена и возглавляемую им организацию в попытке госпереворота 15 июля 2016 года, передает ТАСС.

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