С помощью Крис-П увеличено количество выявленных нарушений ПДД в Алматы

В 2017 году в Алматы по линии дорожно-патрульной полиции (далее: ДПП) выявлено 377 тыс нарушений ПДД на сумму более 3 млрд 18 млн тенге, передает Zakon.kz.

"За прошлый год нами выявлено по линии ДПП 377 тыс правонарушений, на сумму более 3 млрд 18 млн тенге. По процессинговому центру выявлено более 523 тыс нарушений на сумму более 8 млрд тенге. С учетом прошлых лет идет увеличение правонарушений где-то на 22 тысячи. А, если взять статистику по ДТП, у нас идет процесс снижения: по зарегистрированным ДТП - на 2 %, по погибшим в ДТП - на 13% (136 человек в 2017 году), по травмированным - на 3%", - рассказал начальник Управления административной полиции ДВД Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

При этом была отмечена роль Крис-П. Если в позапрошлом году по процессинговому центру было выявлено 497 тыс нарушений ПДД, то в 2017 году - 523 тысячи.

"На 26 тысяч правонарушений больше (прим.ред.: выявлено) благодаря выявленным по Крис-П", - отметил Мураталиев.

Также глава адмполиции Алматы отметил хороший уровень взыскаемости штрафов, который на сегодня составляет 65%.