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iPhone X начал причинять владельцам боль

11 января 2018, 14:00

По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха.

Владельцы iPhone X жалуются, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона, сообщает Phonearena.

О проблеме пишут пользователи Reddit и форума Apple. По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха.

Как отмечает Phonearena, единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, — это купить чехол.

Юбилейный iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Владельцы неоднократно жаловались на недостатки смартфона.

Так, обнаружено несколько проблем с дисплеем (выгорание, странные зеленые полосы), дефекты динамика и некорректная работа Face ID.

Кроме того, в конце года Apple признала, что намеренно замедляет работу старых iPhone. По предположению пользователей интернета, это делается, чтобы клиенты чаще покупали новые модели.

Источник: Lenta.ru

Фото: iTechua


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