В соответствии с пунктом 4 статьи 74 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» утверждены

1) Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно согласно приложению 1 к приказу;

2) форму акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно согласно приложению 2 к приказу.

В частности, действие Правил распространяется на объекты, указанные в пункте 1 статьи 74 Закона.

При приемке построенного объекта собственником самостоятельно требуется наличие:

1) архитектурно-планировочного задания, выданного местным исполнительным органом, осуществляющим функции в области архитектуры и градостроительства (за исключением реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования и не предусматривающей дополнительный отвод (прирезку) земельного участка);

2) технических условий (при необходимости в подключении, дополнительном подключении объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения и /или увеличения нагрузок);

3) проектной (проектно-сметной) документации либо эскиза (эскизного проекта);

4) решения местных исполнительных органов, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства, в случае реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования.

При завершении строительно-монтажных работ, собственник после получения письменного извещения от подрядчика о готовности объекта (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) приступает к процедуре приемки построенного объекта в эксплуатацию.

При приемке построенного объекта в эксплуатацию собственник:

1) принимает объект в эксплуатацию с оформлением акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно по форме, согласно приложению 2 к настоящему приказу (далее - акт);

2) проверяет соблюдение требований проектной (проектно-сметной) документации либо эскиза (эскизного проекта), выданных исходных материалов (документов) для проектирования объекта и действующих нормативно-технических документов;

3) проверяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов (изделий, конструкций) и оборудования проектной (проектно-сметной) документации либо эскизу (эскизному проекту), а также государственным (межгосударственным) нормативам, в случае если строительство объекта осуществлялось подрядным способом.

Датой ввода объекта в эксплуатацию, принятого собственником самостоятельно, считается дата подписания акта.

Акт является исключительным исходным документом при регистрации имущественного права на построенный объект.

Акт подлежит обязательному учету в местных исполнительных органах, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.