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Утверждены Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867 «Об утверждении Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 4 статьи 74 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» утверждены
1) Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно согласно приложению 1 к приказу;
2) форму акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно согласно приложению 2 к приказу.
В частности, действие Правил распространяется на объекты, указанные в пункте 1 статьи 74 Закона.
При приемке построенного объекта собственником самостоятельно требуется наличие:
1) архитектурно-планировочного задания, выданного местным исполнительным органом, осуществляющим функции в области архитектуры и градостроительства (за исключением реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования и не предусматривающей дополнительный отвод (прирезку) земельного участка);
2) технических условий (при необходимости в подключении, дополнительном подключении объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения и /или увеличения нагрузок);
3) проектной (проектно-сметной) документации либо эскиза (эскизного проекта);
4) решения местных исполнительных органов, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства, в случае реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования.
При завершении строительно-монтажных работ, собственник после получения письменного извещения от подрядчика о готовности объекта (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) приступает к процедуре приемки построенного объекта в эксплуатацию.
При приемке построенного объекта в эксплуатацию собственник:
1) принимает объект в эксплуатацию с оформлением акта приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно по форме, согласно приложению 2 к настоящему приказу (далее - акт);
2) проверяет соблюдение требований проектной (проектно-сметной) документации либо эскиза (эскизного проекта), выданных исходных материалов (документов) для проектирования объекта и действующих нормативно-технических документов;
3) проверяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов (изделий, конструкций) и оборудования проектной (проектно-сметной) документации либо эскизу (эскизному проекту), а также государственным (межгосударственным) нормативам, в случае если строительство объекта осуществлялось подрядным способом.
Датой ввода объекта в эксплуатацию, принятого собственником самостоятельно, считается дата подписания акта.
Акт является исключительным исходным документом при регистрации имущественного права на построенный объект.
Акт подлежит обязательному учету в местных исполнительных органах, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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