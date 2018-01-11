Алматинских полицейских наказывают за отключенные видеорегистраторы

Полицейских Алматы, отключающих видеорегистраторы, наказывают, передает Zakon.kz.

По словам начальника Управления административной полиции ДВД Алматы полковника полиции Жандоса Мураталиева, есть группа, которая ежедневно проверяет факты отключения видеорегистраторов, имеющихся у полицейских.

«У нас имеются терминалы, серверы, мы можем любой видеорегистратор подключить и посмотреть, в какое время он отключался, на какое время, в связи с чем. Ежедневно мы докладываемся руководству ДТП. С октября месяца, как поступило указание, по специализированному батальону было привлечено к тем или иным дисциплинарным взысканиям более 30 человек, по полку дорожно-патрульной полиции такая же ситуация: многие сотрудники, которые отключали видеорегистраторы, были переведены в другие службы, так как нарушили инструкцию», - отметил Жандос Муратлиев.

По его словам, чтобы выявить и доказать коррупционную подоплеку отключения видеорегистраторов, должно быть соответствующее заявление.