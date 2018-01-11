В ближайшее время сотрудники дорожной полиции Алматы полностью перейдут на планшеты

Благодаря появлению планшетов в распоряжении сотрудников дорожно-патрульной полиции Алматы весьма значительно сократилось время оформления нарушений ПДД, передает Zakon.kz.

По словам начальника Управления административной полиции ДВД Алматы полковника полиции Жандоса Мураталиева, пока еще не все сотрудники дорожной полиции переведены на работу с планшетами.

Как рассказал Мураталиев, в прошлом году успели купить только 50 планшетов. На первый квартал этого года в бюджете заложено обеспечение планшетами всех сотрудников ДПП на 100%.

При этом, по словам начальника Управления административной полиции ДВД Алматы, результат работы с планшетами хороший. Если раньше на оформление нарушения и составление протокола уходило 35-40 минут, сейчас - 5 минут. Все данные на водителя интегрированы и имеются на устройствах. Уже через 5 минут нарушитель может идти оплачивать штраф.