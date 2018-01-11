Когда заработают камеры фиксации нарушений ПДД, установленные на новых автобусах в Алматы

В ДВД Алматы рассказали о камерах фиксации нарушений ПДД, установленных на новых автобусах, закупленных в минувшем году, передает Zakon.kz.

Напомним, 25 декабря были запущены легендарные автобусы с гармошкой. Этот транспорт будет оснащен новой системой фиксации нарушений правил дорожного движения на выделенных для общественного транспорта полосах. За три дня работы системы в тестовом режиме на одном троллейбусе было зафиксировано 104 нарушения, что эквивалентно более 1 млн тенге.

Как сообщил начальник Управления административной полиции ДВД Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев, пока установленные на 500 новых автобусах камеры работают в тестовом режиме, и носят экспериментальный характер.

«Систему еще не подключили. До конца первого квартала вопрос будет решен и систему подключат к базе, нарушения будут попадать в процессинговый центр и будем штрафовать водителей», - сказал Мураталиев.