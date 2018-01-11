Перспективный план по развитию инфраструктуры здравоохранения рассмотрели в правительстве

Министерством здравоохранения совместно с регионами разработан и реализуется проект по развитию инфраструктуры здравоохранения.

На заседании Правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр здравоохранения Елжан Биртанов доложил о проводимой работе по развитию инфраструктуры здравоохранения в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

По словам Е. Биртанова, министерством здравоохранения совместно с регионами разработан и реализуется проект по развитию инфраструктуры здравоохранения.

Основными задачами данного проекта являются изменение конфигурации сети организаций здравоохранения с целью повышения доступности первичной медицинской помощи и обеспечения интегрированной медицинской помощи; систематизация планирования инвестиций на развитие инфраструктуры; модернизация инфраструктуры через привлечение инвестиций.

Подходы по развитию инфраструктуры здравоохранения, в соответствии с которыми ведется работа, одобрены в июне 2017 года на заседании правительства и коллегии МЗ РК. Внесены соответствующие изменения в государственный норматив сети организаций здравоохранения.

Вместе с тем Е. Биртанов отметил, что в целях планомерной модернизации сети внедряется Единый перспективный план инфраструктуры здравоохранения, который является управленческим инструментом, так как в нем отражаются мероприятия по оптимизации, приватизации, строительству и капитальному ремонту.

Реализация новой системы планирования с учетом нового норматива сети организаций здравоохранения была начата МЗ РК с осени 2017 года.

На сегодняшний день местными исполнительными органами разработаны проекты перспективных планов по всем 16 регионам.

Согласно региональным перспективным планам, мощность амбулаторно-поликлинических организаций по республике до 2025 года вырастет на 12,5%.

В целом, в рамках перспективных планов в результате консолидации средняя мощность городской больничной организации увеличится до 424 коек, что будет приближено к лучшим международным практикам, а на сельском уровне, где приоритет — это доступность, этот показатель сохранится без изменений (91 койка).

Кроме того, в докладе прозвучало, что на сегодняшний день реализуется инвестиционный план на период с 2018 до 2025 года.

Как отметил Е. Биртанов, реализацию инвестиционных проектов планируется осуществить посредством программного ГЧП с использованием стандартной финансовой модели, типового контракта и доступного кредитования.

Финансирование крупных проектов ГЧП в 2018 году МЗ РК планирует осуществлять через такие международные финансовые организации, как Азиатский и Европейский банки развития.

В завершение Е. Биртанов отметил, что важный результат реализации проекта по развитию инфраструктуры здравоохранения — создание современной эффективной инфраструктуры организаций здравоохранения в условиях внедрения ОСМС.

Своим мнением по поводу предлагаемых новшеств в здравоохранении также поделились глава Странового офиса ВОЗ в Казахстане Олег Честнов, представитель «Европейского банка реконструкции и развития» Екатерина Мирошник, акимы Акмолинской области Малик Мурзалин, Алматинской области Амандык Баталов.

Правительство одобрило в целом озвученные подходы по развитию и модернизации инфраструктуры здравоохранения, которые проработаны с учетом рекомендаций международных экспертов.