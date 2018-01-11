Буран в Астане: столичный аэропорт все еще закрыт
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний.
Аэропорт города Астаны предварительно закрыт до 17:00 по времени Астаны. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации, передает Zakon.kz.
Ранее воздушная гавань столицы была закрыта до 13:00, однако из-за погодных условий время продлевалось.
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний.
Фото: astanafans.com.
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