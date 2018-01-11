Министерству культуры запретили усложнять казахский язык

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в послании народу Казахстана этого года раскритиковал перевод некоторых заимствований на казахский язык.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству культуры и спорта республики пересмотреть свои подходы к переводу общепринятых мировых терминов на государственный язык.

"Глава государства в послании уделил особое внимание вопросам терминологии казахского языка и подчеркнул, что нет необходимости переводить международные термины и усложнять казахский язык. Наоборот в условиях перехода на латинскую графику мы должны рассмотреть удобное оптимальное для языка применение международных терминов в связи с этим Минкультуры должны быть пересмотрены подходы по переводу общепринятых мировых терминов", — сказал Сагинтаев в четверг, на заседании правительства.

В тексте послания, обнародованном 10 января, президент раскритиковал перевод некоторых заимствований на казахский язык.

В качестве примера были приведены слова "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано").

По словам президента, "таких примеров полно", в связи с чем он потребовал пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов общеизвестных и общераспространенных иностранных заимствований с тем, чтобы приблизить казахский язык к международному уровню.

Источник: Sputnik Казахстан

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