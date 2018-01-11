В РК оценка знаний и навыков медработников будет проводиться в независимой среде

Принимаемые меры повысят качество и надежность проведения оценки знаний и навыков медработников для допуска к практической деятельности.

Саморегулируемая организация «Национальный центр независимой экзаменации» 28 декабря 2017 года была аккредитована Объединенной комиссией по качеству Министерства здравоохранения РК для осуществления оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В рамках дерегулирования и передачи функций в независимую среду с января 2018 года Центр оценки знаний и навыков упразднен в структуре Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ).

С января 2018 года начинается полномасштабное внедрение интегрированной информационной системы (ИИС), разработанной в рамках проекта Всемирного банка согласно международным требованиям для качественной и транспарентной независимой экзаменации. ИИС обеспечит качественное проведение теоретического и практического экзаменов для врачей и медицинских сестер, выпускников медицинских вузов и колледжей, резидентов, интернов. Регистрация, тестирование и подсчет результатов осуществляются автоматически без возможности влияния человеческого фактора. Для каждого претендента создается личный электронный кабинет, который дает возможность выбирать дату и время экзамена, а также подавать заявку на участие в экзамене и отследить ее ход. Результаты тестирования мгновенно направляются в постоянно действующий личный кабинет претендента, и его невозможно удалить или изменить.

В связи с передачей функции по оценке знаний и навыков медицинских работников в независимую среду, с января т.г. заявки от медицинских работников на прохождение оценки профессиональной подготовленности и соответствия квалификационной категории будут приниматься неправительственной некоммерческой организацией – Национальным центром независимой экзаменации через сайт qazexam.kz.

Претенденты, которые подали заявки в адрес РЦРЗ и оплатили плату за услугу по оценке, но которым услуга не была оказана, в установленные сроки пройдут оценку при заполнении дополнительной формы заявления, предоставляемой Национальным центром независимой экзаменации в день экзамена на месте либо онлайн на сайте qazexam.kz.

Принимаемые меры повысят качество и надежность проведения оценки знаний и навыков медработников для допуска к практической деятельности, устранят коррупционные риски при проведении оценки и нацелены на защиту общественного здоровья от некачественно подготовленных специалистов.

Фото: newstracker.ru.