Результаты государственного контроля и итоги работ ДКТРМ по городу Астане

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, в 2017 году проводился государственный метрологический контроль, в целях защиты интересов граждан и экономики страны от последствий недостоверных результатов измерений, обеспечения безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции, работ и услуг, обеспечения достоверных результатов измерений приборов учета: в сфере бытовых и коммунальных услуг и услуг связи, в том числе при диагностике и лечении заболеваний, контроле безопасности условий труда и быта людей, обеспечении безопасности движения, охране окружающей среды, в том числе за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте.

По итогам за 2017 год проведено: 107 проверок (69 - выборочных, 38 - внеплановых, из них 30 проверки по поручению Комитета, 4 с правоохранительными органами, 4 по информации и обращениям от юридических и физических лиц, 1 по информации и обращения от государственных органов), из них: в 58 случаях установлены нарушения, что составляет 54%.

По результатам всех видов проверок за 2017 год пресечено 26 партий продукции на общую сумму 1 928 253 тг. К административной ответственности в виде штрафов привлечено 53 юридических и физических лиц, общая сумма административных штрафов составила 11 356 345 тг. По результатам проверок выдан запрет на использование 436 непригодных к применению единиц средств измерений и план мероприятий по устранению нарушений.

Государственный метрологический контроль за количеством, фасованных товаров в упаковках любого вида при реализации, проведен у 11 хозяйствующих субъектах, в 7 случаях установлены нарушения (64%). Было закуплено 148 образцов на общую сумму 404 349 тенге. Выданы предписания о запрете на реализацию 7 субъектов. Наложено 7 административных штрафов на сумму 1 418 125 тенге.

За 2017 год Департаментом рассмотрено 57 обращений в том числе: юридических - 30, физических - 27.

Все обращения своевременно рассмотрены и направлены ответы.

В рамках выполнения требований утвержденного заместителем акима г. -Астаны «Регионального плана, по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов менеджмента на предприятиях и организациях города Астаны» Департаментом за 2017 год проведено 6 - заседаний региональных штабов - из под председательством заместителя акима города Астаны-2, под председательством заместителя председателя КТРМ -1, под председательством руководителя Департамента - 3, выступление на ТВ -13, размещение статьи в газетах и журналах - 17, публикации на сайтах - 125, проведены круглых столов - 24, конференции, семинары и встречи.

Департамент во исполнение поручения Председателя Комитета, технического регулирования и метрологии МИР РК касательно организации встреч с реализаторами проектов на СЭЗ, индустриальных парках и зонах для оказания содействия и дальнейшего сотрудничества совместно с подведомственными организациями Комитета посетил 16 предприятий участников СЭЗ «Астана новый город». Для предприятий разработаны Анкеты, в которых отражены все проблемные вопросы в области технического регулирования, обеспечения единства измерений, метрологий и оценки соответствия.

Вместе с тем, Департаментом разработана Памятка для предпринимателей, где описаны основные требования Законов РК «О техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» а также административная ответственность за нарушения требований вышеуказанных законов. Разработана Памятка государственным инспекторам для проведения государственного контроля за соблюдением обязательных требований нормативных документов.

За 2017 г. предприятий внедривших систему менеджмента по г.Астана, составляет 1211 (по состоянию за 2010-2017г.г.), в том числе:

Крупных - 57 (5%), средних-203 (17%), малых предприятий - 951 (78%).

Количество предприятий по видам экономической деятельности, внедривших системы менеджмента: строительная отрасль -622, топливо - энергетическая-6, машиностроение - 3, деревообрабатывающая промышленность - 2, легкая промышленность -11, производство нефтепродуктов -4, производство пищевых продуктов, включая напитки и табак -10, другие отрасли - 279, сертификация продукции и услуг - 2, железнодорожная отрасль - 8, здравоохранение - 7, образование- 15, услуги в целом-207, транспорт и связь - 27, государственные услуги - 4, сельское хозяйство - 4.

В 2017 году, Департамент выполнил работу по планам государственного контроля на 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года;

- плану мероприятий Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане по противодействию коррупции на 2015-2017 годы;

- медиа-планам Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане по формированию статьей для публикации в СМИ на I и II полугодие 2017 года;

- планам по проведению семинаров и круглых столов Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане на I и II полугодие 2017года;

- календарным планам технической учебы сотрудников Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане на I и II полугодие 2017 года.

За 2017 год антикоррупционный инструктаж со специалистами проводился 107 раз. Всего с начала года проведено 53 заседаний административной комиссии.

В Департаменте ведется журнал индивидуального инструктажа специалистов на предмет соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. При выходе на проверку руководителем отдела проводится инструктаж под роспись с каждым специалистом на соблюдение требований антикоррупционного законодательства РК.

На постоянной основе, согласно графика приема граждан Руководителем Департамента проводится открытая общественная приемная на площадке АГФ «Нұр Отан» на антикоррупционную тематику.

В целях предупреждения и недопущения нарушений требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» Рабочей группой, утвержденного приказом руководителя Департамента, проводятся полугодовые и годовые внутренние анализы коррупционных рисков среди сотрудников.

За 2017 год Департамент совместно с АГФ «Нұр Отан», с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупци, с Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане провел круглый стол (семинар) по обсуждению Законов РК «О государственной службе Республики Казахстан», «О борьбе с коррупцией» и «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан».

Департамент совместно с Юридическим управлением КТРМ и с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции за 2017 год провел обучение по действующим Законам РК «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и «Этическому кодексу государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих)». На обучении были рассмотрены вопросы предупреждения и пересечения фактов коррупции при осуществления государственного контроля государственным инспекторам, Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции были продемонстрированы видеоролики на антикоррупционную тематику.

Кабулова А.А.

Руководитель отдела