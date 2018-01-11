В 2017 году экономика Казахстана перешла на более высокие темпы роста - Тимур Сулейменов

О предварительных итогах социально-экономического развития Казахстана в истекшем 2017 году доложил сегодня, на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева, министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Главным итогом 2017 года для казахстанской экономики стала активизация восстановительных процессов с поступательным переходом экономики страны на более высокие темпы роста, отметил Тимур Сулейменов. По предварительным итогам 2017 года, рост ВВП составил 4%.

Основными катализаторами роста стали расширение производства в торгуемых секторах, повышение инвестиционной активности и постепенное восстановление внутреннего спроса. К факторам позитивных внешних условий можно отнести более высокую ценовую конъюнктуру на нефть и металлы, а также улучшение экономической ситуации в государствах основных торговых партнеров - ЕС, России и Китая. По итогам 11 месяцев экспорт в Россию вырос на 33%, в ЕС - 31% и Китай - 34,9%.

Несмотря на опережающий рост добывающих отраслей, источники роста ВВП были сосредоточены в несырьевом сегменте экономики. Так, из 4% роста ВВП, доля вклада несырьевого сектора составила 60%. В целом в реальном секторе зафиксировано синхронное увеличение производства практически во всех отраслях экономики.

Наибольший рост наблюдается в промышленности на уровне 7,1%, транспорте - 4,8%, связи - 3,3% и торговле - 3,2%. Опережающий темп продемонстрировала горнодобывающая промышленность за счет роста в добыче нефти.

Обрабатывающая промышленность показывает пятилетний максимум роста — 5,1%, чему главным образом способствует реализация проектов в рамках Карты индустриализации.

За январь-ноябрь 2017 года через ГПИИР введено 62 проекта на сумму порядка 850 млрд тг и создано 5,5 тыс. рабочих мест.

Министр особо подчеркнул бурное развитие фармацевтической отрасли, выпуск которой возрос на 41,8%. Легкая промышленность увеличила производство на 7,3% за счет запуска 9 инвестиционных проектов и увеличения казахстанского содержания системообразующих компаний.

Увеличение спроса придало дополнительный импульс в химии, металлургии, нефтепереработке, и пищевой промышленности, где рост составил 7,2%, 5,9%, 5,1% и 4,1% соответственно.

Кроме того, в машиностроении зафиксирован устойчивый восстановительный рост на уровне 5,6%. В сельском хозяйстве рост составил 2,9%: выпуск растениеводства увеличился на 2,2%, животноводства - на 3,9%.

Широкомасштабное проведение выставки «Экспо-2017» привлекло значительное количество туристов, которые увеличили спрос на внутреннем рынке, расширяя возможности МСБ в сегментах ритейла, ресторанного и гостиничного бизнеса и в целом сферы услуг.

За 2017 год объем инвестиций в основной капитал возрос на 5,5%. За 11 месяцев 2017 года основной прирост инвестиций направлялся в сельское хозяйство, где рост составил 29,3%, торговлю - 21,8%, строительство - 11,8%, связь - 9,5% и промышленность - 3,8%.

За 9 месяцев 2017 года Казахстан привлек более $15,7 млрд валовых прямых иностранных инвестиций, что на 5,3% больше аналогичного периода 2016 года.

В целом внешнеторговый оборот страны увеличился на 25,1% до $69,5 млрд.

«Устойчивый рост экономики сопровождался улучшением социальных показателей. Так, за 9 месяцев отчетного периода число наемных работников выросло на 53,1 тыс. человек и составило 6,4 млн человек на 1 октября. Это позволило сохранить безработицу на низком уровне в 5%», — подытожил Т. Сулейменов.

Предварительные итоги года в банковской сфере озвучил Председатель правления Национального Банка Данияр Акишев. О предварительных итогах исполнения республиканского бюджета за 2017 год доложил министр финансов Б. Султанов.

Подводя итоги, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что согласно предварительным данным в 2017 году удалось исполнить поручение Главы государства по обеспечению роста экономики страны на 4%. Отраслевые министерства и регионы обеспечили экономический рост по своим индикаторам. Такого показателя удалось добиться за счет слаженной работы Правительства и акиматов.