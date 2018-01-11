Распространенные в Алматы нарушения ПДД, по которым снижены штрафы

Сюда относятся превышение скорости, уклонение от обязательного страхования, правила парковки и другие.

Начальник Управления административной полиции ДВД Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев рассказал о распространенных в городе нарушениях ПДД, и о нововведениях по снижению штрафов, передает Zakon.kz.

"Хотелось бы остановиться на основных статьях, которых у нас в городе много встречается при составлении административных протоколов. Это, если начать, по страховому полису - идет уклонение от заключения договора обязательного страхования. Раньше был штраф в размере 20 МРП, снижен до 10 МРП. Заведомо подложный госномер. Также, раньше на физических лиц был большой штраф - 15 МРП, сейчас он снижен до 10 МРП. И, в основном, нарушение скоростного режима. Там статья делится по трем частям. По первой части данной статьи было 10 МРП, снижено до 5 МРП. Вторая часть - было 15 МРП, снижено до 10 МРП, и третья часть - с 30 до 20 МРП", - рассказал Жандос Мураталиев.

Помимо этого в поправках в Кодекс РК об административных правонарушениях предусмотрено такое изменение, как введение предупреждения.

"Раньше данной статьи не было. По многим статьям предусмотрено предупреждение. Например, если взять нарушение, где заезжают транспортные средства (далее ТС) на перекресток в случае образования затора, раньше был штраф 10 МРП, сейчас снижен до 3 МРП, или предупреждение. Также по включению световых огней в дневное время. Раньше было 5 МРП, сейчас до 3 МРП, и также предусмотрено предупреждение", - информировал Жандос Мураталиев.

Еще одно распространенное в Алматы нарушение ПДД - парковка. Здесь тоже предусмотрено снижение штрафов.

"Раньше, если под знаком вы поставили ТС, был штраф 10 МРП, сейчас снижен до 5 МРП. По тротуару, клумбам. Раньше был штраф 15 МРП, снижено до 10 МРП", - отметил Мураталиев. Также снижен штраф за остановку под знаком "стоянка для инвалидов" - с 50 МРП до 10 МРП.

Следующее нарушение - проезд на запрещающий сигнал светофора. Раньше штраф составлял 20 МРП, сейчас снижен до 10 МРП.

Так был затронут вопрос нововведения по задержанию за адмнарушения. Раньше срок задержания составлял до 3 часов, сейчас время увеличено до 24 часов.

"Также внесены изменения по регистрационно-экзаменационной деятельности. Например, сокращено количество документов для регистрации ТС. Например, раньше, если при замене фамилии или когда покупали новую автомашину, в любом случае ТС должны были предоставить для сверки, сейчас нет необходимости это делать. Также, если вы переоборудуете машину на газ или дополняете ее другими элементами, нет необходимости сверки", - рассказал полковник Мураталиев.

Кроме этого, с 1 января расширен список так называемых вип-номеров, которые можете приобрести в СпецЦОНе. Это, например, 11 госномеров от 010 до 090 и 077 и 707. К этим цифрам можно выбрать и серию с одинаковыми буквенными обозначениями, которые будут стоить, например, 274 тыс тенге.

"За прошлый год реализовано 1500 комплектов госномеров повышенного спроса, на сумму более 540 млн тенге", - отметил Начальник Управления административной полиции ДВД Алматы.

фото: auto.mail.ru