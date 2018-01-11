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Джоли вышла в свет с больной дочерью

11 января 2018, 14:43

Несмотря на травму, девочка улыбалась.

42-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли посетила светскую вечеринку Национального совета американских кинокритиков в Нью-Йорке, сообщают Vesti.ru.

Звезда прошлась по красной дорожке вместе с 11-летней дочерью Шайло, которая недавно сломала ключицу, катаясь на сноуборде.

Несмотря на травму, девочка улыбалась. Было видно, что она счастлива присутствовать вместе с матерью и сестрой Захарой на светском вечере. Рука Шайло оказалась перевязанной.

Журналисты отметили, что перевязь была практически незаметной – чтобы скрыть повязку, Шайло надела черное платье на размер больше нужного.

Анджелина Джоли для посещения вечера выбрала черное платье с прозрачными рукавами, а 13-летняя Захара — синий пиджак и брюки.

Представители СМИ не раз отмечали, что юная Шайло ведет "мальчишеский" образ жизни, занимаясь экстремальными видами спорта и предпочитая джинсы платьям и юбкам.

Фото: EPA


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