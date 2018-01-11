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В ходе спецоперации пресечен канал поставки наркотиков в Астану

11 января 2018, 14:49

Почти 2 кг героина изъято у задержанных.

Сотрудниками Департамента внутренних дел Астаны проведена специальная операция, в результате которой пресечен канал поставки наркотического средства героин в город, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

В ходе обыска у двоих задержанных, в возрасте 34 и 40 лет, по месту жительства в частном доме обнаружено и изъято наркотическое средство героин в особо крупном размере. Согласно судебно-химической экспертизе вес составил 1 кг 734 грамма.

"Департаментом внутренних дел Астаны проводится досудебное расследование по ст.297 УК РК. Задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Проверяется их причастность к другим совершенным наркопреступлениям. ДВД Астаны проводится ряд оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по пресечению каналов поставки и распространения наркотиков на территории столицы", - отметили в полиции.

фото: odintsovo.info


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