Автомобильному топливу в Казахстане и Кыргызстане повысили класс

С 1 января 2018 года в Казахстане и Кыргызстане бензин и дизельное топливо, поступающие в розницу, должны соответствовать экологическим классам К4 и К5.Использование этих видов топлива позволит снизить выбросы вредных веществ. Так, например по сравнению с экологическим классом К3, содержание в бензине серы снизится в 3 раза для бензинов экологического класса К4 и в 15 раз - для бензинов экологического класса К5 (150 мг/кг, 50 мг/кг и 10 мг/кг соответственно).

В дизельном топливе экологического класса К4 содержание серы в 7 раз ниже, а в дизельном топливе экологического класса К5 - в 35 раз ниже, чем в аналогичном типе топлива экологического класса К3 (50 мг/кг и 10 мг/кг против 350 мг/кг для К3).

Таким образом, 31 декабря 2017 года закончилось действие переходных положений технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), позволяющих использовать топливо экологического класса К3.

В Республике Армения, Республике Беларусь и Российской Федерации переход на автомобильный бензин экологического класса К5 завершился 31 декабря 2016 года, а на дизельное топливо экологического класса К5 - 31 декабря 2015 года.​