Мероприятия по реализации Послания будут финансироваться за счет остатков бюджета

По словам министра финансов, на сегодняшний день в республике имеются свободные остатки бюджета — 125 млрд тг и более 100 млрд тг свободных остатков местных бюджетов.

Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Правительства министр финансов Бахыт Султанов рассказал о механизме финансирования мероприятий, обозначенных в ежегодном Послании Главы государства народу Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

По словам министра, на сегодняшний день в республике имеются свободные остатки бюджета — 125 млрд тг и более 100 млрд тг свободных остатков местных бюджетов.

«Они ежегодно являются источником для уточнения бюджета. В этот раз они также будут использованы для того, чтобы реализовать поручения Президента, озвученные в Послании», — пояснил Бахыт Султанов.

Министр финансов подчеркнул, что сегодня проводятся предварительные расчеты. Окончательные суммы будут известны после того, как будет готов Общенациональный план по реализации Послания.

«Тогда мы и начнем соответствующие подготовительные мероприятия по тому, чтобы обеспечить финансирование всех мероприятий, обозначенных в Послании Главы государства», — уточнил Бахыт Султанов.

Что касается вопросов ответственности по неисполнению бюджета, то, как отметил Бахыт Султанов, министерством финансов проведена работа со всеми местными и центральными органами, предварительно приняты решения.

Ранее на заседании Правительства РК министр финансов озвучил предварительные итоги исполнения республиканского бюджета за 2017 год.

«Доходы государственного бюджета исполнены на 102,2%, или собрано 7153 млрд тг. Прирост в сравнении с прошлым годом составил 10,9%», — доложил министр Б. Султанов.

В республиканский бюджет поступило доходов в сумме 5012 млрд тг, или 101,2% к плану. Сумма перевыполнения составила 59 млрд тг. Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 104,6%, или с перевыполнением на 95 млрд.тенге. По местным бюджетам доходы исполнены на 2142 млрд тг, или 104,6%.

Кроме того, в 2017 году исполнение расходов республиканского бюджета рекордно высокое — 99,8% или 11 156 млрд тг (в 2016 году – 98,3%). Прирост расходов по сравнению с 2016 годом составил 8%.

Предусмотренные по Госпрограмме «Нұрлы Жол» средства освоены на 99,9% или 472,3 млрд тг. Средства направлены на:

развитие транспортно-логистической инфраструктуры — 325,8 млрд тг;

развитие индустриальной инфраструктуры — 16,3 млрд тг;

ЖКХ и жилищного строительства — 51,7 млрд тг;

развитие инфраструктуры в сфере образования — 68,1 млрд тг;

долю Казахстана в совместных проектах с МФО — 10,4 млрд тг.

Фото: primeminister.kz