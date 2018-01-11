Эксперт: Послание Президента - программа перехода к более высокому уровню технологического развития

Чем выше технологии - тем большими знаниями должен обладать человек - Журавлев.

Послание Президента РК народу Казахстана - это очень логичный документ, четкая программа перехода к более высокому уровню технологического развития страны. Таким мнением с МИА «Казинформ» поделился российский эксперт, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Послание Президента Казахстана народу страны - это очень четкий, логичный документ, в котором каждый следующий пункт вытекает из предыдущего. В нем есть основная мысль, которая конкретизирируется четкими задачами. И мысль эта очень важная. Развитие любой страны в любой исторической эпохе сводилось к технологическим скачкам. Тот, кто преодолевает технологический барьер - попадает в разряд ведущих стран. И сейчас мир находится в рамках такого скачка. Это понимают во многих странах, но на разных уровнях», - сказал Д. Журавлев.

В Казахстане же, отметил эксперт, Послание Президента страны - это позиция государства.

«Причем это не просто понимание, а четкая программа перехода на технологии нового уровня с более высоким коэффициентом полезного действия и эффективностью. Поэтому очень важно, что первым пунктом из десяти идет технологическое развитие промышленности. И чем выше уровень этих технологий - тем в действительности становиться больше и выше КПД сырья», - добавил Д.Журавлев.

Комментируя отмеченные Президентом РК задачи, касающиеся развития ЖКХ, эксперт подчеркнул, что ЖКХ выступает важной сферой, которая является точкой социальной ответственности.

«Для того чтобы развивать высокие технологии нужны высокотехнологичные работники, и комфорт жилья является важной частью в воспитании высокотехнологичных работников», - пояснил он.

Отдельно эксперт отметил озвученные Елбасы задачи, направленные на качественное развитие человеческого капитала.

«Чем выше технологии - тем большими знаниями должен обладать человек. У Казахстана есть свои очень эффективные решения в области образования, медицины и социальной сферы. Поэтому акцентирование внимания образованию и медицине повысит качество этих сфер. Повышение заработной платы учителей привлекает молодежь в образование. Это даст Казахстану возможность выбора качественных специалистов», - пояснил он.

В целом, отметил Д.Журавлев, все пункты, озвученные в Послании очень важны.

«Для осуществления качественного технологического скачка нужны все десять пунктов, которые взаимосвязаны между собой», - резюмировал эксперт.

Фото: inform.kz.